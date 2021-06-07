Специалисты Роспотребнадзора назвали правила перехода на здоровое питание

Ко Дню здорового питания специалисты регионального Роспотребнадзора Московской области дали ряд советов. В обнародованнвх ведомством материалах названы правила перехода на здоровое питание.

На состояние здоровья любого человека влияет, среди прочего, и то, что он употребляет в пищу. Эксперты подмосковного филиала Роспотребнадзора рассказали, как можно наиболее комфортно сменить рацион. Ко Дню здорового питания специалисты назвали ряд простых правил перехода на новое меню, исключающее вредные продукты. Прежде всего, необходимо составлять максимально богатый рацион. В него необходимо включать как растительную пищу, так и животного происхождения.

Нельзя полностью отказываться и от мучных изделий или картофеля. В сутки каждый человек должен съедать как минимум 400 граммов свежих фруктов и овощей. Мясо также не нужно полностью убирать из меню, достаточно лишь заменить его жирные виды на постные. При сохранении потребления сахара и соли, их количество должно уменьшится, так, солить блюда следует так, чтобы среднесуточный уровень не превышал объемов одной чайной ложки.

Рекомендует специалисты Роспотребнадзора и выпивать не менее двух литров чистой некипяченой воды. Отправляясь за покупками, эксперты советуют внимательно изучать всю информацию о товаре. Как пишет «Слово и дело», сведения о продукте на этикетках или упаковке покажут, действительно ли предлагаемая супермаркетом пища является здоровой, или это не более, чем уловка маркетологов.

Источник: slovodel.com