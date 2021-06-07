Употребление чипсов и картофеля фри приводит к развитию рака

Ученые заявили, что частое потребление чипсов и картофеля фри может в перспективе привести к развитию различных видов рака. Результаты проведенного исследования опубликованы в одном из американских журналов.

Люди, которые употребляют картофель чаще, чем двуа раза в неделю, подвержены наступлению преждевременной смерти. Включение в повседневный рацион чипсов приводит к набору лишних килограммов, кроме того, возрастает риск развития онкологии толстой кишки и груди, пишет портал «Политэксперт».

В чипсах и картофеле фри в большом количестве содержится канцероген под названием акриламид. Это вещество образуется в результате сильного нагревания продукта. На самочувствии человека отрицательно сказываются гликоалкалоиды.

Организм станет лучше работать, если в рацион питания добавить как можно больше фруктов, овощей и клетчатки. По словам медиков, укрепится не только здоровье, но и улучшится качество интимной жизни, пишет портал Newinform. Для того, чтобы не возникало проблем с эрекцией, рекомендуется есть бобовые, зелень, цельные злаковые продукты.

Источник: inosmi.ru