 

“С новым членом семьи!”. Горбунов и Осадчая принимают поздравления

07.06.2021, 10:24, Новости дня
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“Счастливое воскресенье”, – написал он и сопроводил пост хештегами “лето” и “нас тут трое”.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

“Поздравляю с новым членом семьи, Это прекрасно”, – написал фолловер sergeyyy_gutsu.

“Катя и Юрий, поздравляю вас!” – написала oks659.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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