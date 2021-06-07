Зеленский выразил надежду, что в отношении “Северного потока – 2” Байден действует, как баскетболист Джордан

Он назвал Джордана любимым баскетболистом и отметил, что тот “очень часто заманивал своего противника”, демонстрируя притворство или слабость, а когда оппонент расслаблялся, кардинально менял тактику и побеждал “в самый последний момент”.

Зеленский выразил надежду, что именно так действует Байден.

“Если это не так, будет очень жаль”, заявил Зеленский. По его словам, это будет плохо не только для украинской стороны, но и для США, которые в противном случае могут уступить России.

В том же интервью президент Украины говорил, что был “неприятно удивлен”, узнав о решении Вашингтона не вводить санкции против компании, строящей “Северный поток – 2”. Зеленский назвал газопровод “настоящим оружием” в руках России и заявил, что не ожидал, что “пули к этому оружию” может предоставить такая “великая страна”, как Соединенные Штаты.

Майкл Джордан играл в Национальной баскетбольной ассоциации США с 1984 года по 2003-й, став шестикратным чемпионом НБА. Сейчас Джордану 58 лет.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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