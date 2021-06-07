 

“Под лежачий камень коньяк не течет”. Поплавский объявил о завершении карьеры певца

07.06.2021, 10:24, Новости дня
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“Я хочу сдать полномочия ректора молодому ректору, а там уже быть главой наблюдательного совета, помогать… У меня такой моторчик в одном месте, он не останавливается. И под лежачий камень коньяк не течет. Надо двигаться”, – заявил 71-летний Поплавский.

Он добавил, что “артист должен вовремя уйти со сцены под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед”.

“Всегда должна быть черта и чувство меры”, – уточнил Поплавский.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Поплавский возглавил Киевский национальный университет культуры и искусств в 1993 году. Кроме того, он трижды был народным депутатом Украины – в 2002–2006 годах, 2012–2014-м и 2014–2019 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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