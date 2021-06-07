Притула объявил о выходе из партии “Голос”

“Два года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде “Голоса” перед прошлыми парламентскими выборами. Это было осознанное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не оставил основатель [музыкант, лидер группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук]. Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021, я объявляю о своем выходе из партии “Голос”, – написал Притула.

Он подчеркнул, что не уходит из политики.

“Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, можно констатировать точку невозврата. Я до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и реанимации партии, за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тыс. украинцев. Но диалога не получилось и теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд “Голоса” в регионах, которые два года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные “верха” не слышат “низы”, и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд “Голоса” по всей Украине”, – заявил он.

По его словам, областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за свои поступки партийного руководства.

“И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства”, – добавил он.

Притула поблаголарил всех, кто голосовал за “Голос” на выборах. По его словам, проверку властью прошли не все.

“Подобные случаи имели место в истории любой партии. Но в случае, когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать в разрез с желанием своих избирателей, именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата тому подобное. Но отсутствие каких-либо реакций руководства партии на “зашкварные” голосования своих депутатов на любом уровне, означает не только терпимость, но и одобрение такого поведения. Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из “Голоса”. А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими “функционерами” мне не по пути”, – заявил политик.

Он заявил, что в дальнейшем будет более осторожно выбирать “спутников на тернистых путях украинской политики”.

“О своих дальнейших планf[ в политической сфере я в обязательном порядке сообщу на своих официальных ресурсах!” – заявил Притула.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/336623697822237

Контекст:

Притула был заместителем главы и членом политсовета партии “Голос”. Он баллотировался от “Голоса” в мэры Киева в 2020 году, но занял третье место.

В феврале прошел съезд партии, в ходе которого переизбрали руководство партии, с тех пор Притула – рядовой член партии. Уже после съезда он несколько раз заявлял об амбициях возглавить “Голос”, если на следующем переизберут руководство партии. Следующий съезд запланирован на середину лета.

В интервью “РБК-Украина” в конце апреля Притула говорил, что в партии “как никогда актуально” стоит вопрос смены руководства, а действиями Рудик “недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды “Голоса”. Он выразил желание возглавить политсилу.

Нынешняя глава партии Кира Рудик заявляла, что не намерена уступать Притуле место в руководстве “Голоса”, но “это решит съезд”.

Рудик возглавляет политсилу более года. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был нардеп Сергей Рахманин.

22 марта нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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