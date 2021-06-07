 

Часть россиян лишат пенсии с 1 августа

07.06.2021, 10:06, Разное
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Весной этого года некоторые россияне, получающие выплаты по потере кормильца (родителя или супруга), пожаловались, что Пенсионный фонд стал требовать от них справку об отсутствии трудоустройства. Документ необходимо предоставить не позднее 1 августа, в противном случае гражданина лишат пенсии в России.

Адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков рассказал, что закон о том, что социальная выплата положена только тем, у кого нет других источников дохода, вступил в силу еще в 2013 году. Но, как отметил эксперт, за его исполнением не следили строго до сегодняшнего дня.

Специалист рассказал, что во время карантина ПФР не требовал никаких справок от граждан, пенсии в России продлевались автоматически. Но этот период подошел к концу, и фонд стал серьезнее подходить к выплатам и стал тщательнее мониторить данные по каждому человеку, передает Life.ru.

Граждане, которые хотят и дальше получать пенсии в России, должны до 1 августа подать заявление и приложить к нему справки, подтверждающие право на выплаты. Сделать это можно лично, принеся документы в территориальный орган ПФР или МФЦ, или же дистанционно через сайт фонда или портал госуслуг.

Отметим, что с 1 июня пенсии в России стали начислять по-новому. В частности, перестал действовать упрощенный порядок назначения выплат.



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