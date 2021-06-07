 

Ректор ВШЭ назвал причину бедности в России

07.06.2021, 9:58, Новости дня
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Бедность в РФ может быть следствием неуспеваемости учеников в школах, выходящие в мир выпускники без должного образования могут становиться экономически неуспешными, сообщил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«Есть такой термин – образовательная неуспешность, или образовательная бедность. Условно говоря, в каждом классе есть 30% школьников, которые не успевают. Если у родителей есть деньги, то таким детям нанимают репетиторов», – сообщил Кузьминов в интервью «Известиям».

Он пояснил, что нередко бывает так, что у родителей нет денег на репетиторов. Ректор отметил, что плохие знания в школе трансформируются уже «в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать за счет доходов от успешных работников».

Глава вуза предложил для исправления ситуации «давать «выравнивающие» гранты школам, которые работают с большими группами детей, семьи которых находятся в сложных экономических обстоятельствах».

«Но корень, основа образовательной неуспешности, лежит глубже – в основе самой классно-урочной системы. Она сформировалась еще в 17 веке и до сих пор лежит в основе школьной методики по всему миру. Дети разные – кто-то отстает, у кого-то принципиально другой тип мышления, не совпадающий с логикой предмета, а кто-то настолько быстро соображает, что на уроке ему элементарно скучно. Учитель, даже самый талантливый, работает с «ядром класса» – с теми, кто соответствует стандартным требованиям. Это половина, может быть 60%. Остальные выпадают», – указал Кузьминов.



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