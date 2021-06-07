На фабрике оружия в Сербии возобновился пожар

Пожар возобновился на фабрике оружия в городе Чачак на западе Сербии, на складе готовой продукции в ночь на понедельник были слышны взрывы, сообщило Радио и телевидение Сербии.

«По неофициальной информации, около 21.00 (22.00 мск) в воскресенье произошло несколько взрывов. Предполагается, что речь идет о беоперипасах. Над фабрикой виден дым, ее снова оцепила полиция. Работники, которые утром в понедельник пришли на смену, отправлены по домам», – передает РИА «Новости» сообщение сербской телерадиокомпании.

Оборонное предприятие «Слобода» в Чачаке, где в ночь на пятницу произошел пожар и серия взрывов, ранее заключило договоры на поставку за границу оружия на более чем 50 млн евро в 2021 году, сообщил министр обороны Небойша Стефанович. Он указал, что вопреки распространившейся в обществе информации в загоревшемся в ночь на пятницу складе не было артиллерийских снарядов, «только элементы взрывателей». В пятницу склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.

По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия «Слобода» начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. В течение трех часов было блокировано движение около предприятия, но к утру полиция разрешила проезд по всем улицам, кроме той, что ведет к фабрике, где еще были слышны разрывы. В настоящее время взрывы на складе еще изредка происходят, но город уже вернулся к нормальной жизни, пострадавших нет.

Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от 1,5 до 2 млн евро.