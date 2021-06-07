 

Стало известно о самоубийстве главбуха Олимпийского комитета Японии

07.06.2021, 9:58, Новости дня
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Глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство, ему было 52 года, сообщил японский телеканал Nippon TV.

Телеканал не уточняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью покойного, передает ТАСС.

Ранее директор по связям компании Match Hospitality – официального авторизированного продавца билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине Мария Изотова сообщила, что все российские болельщики, подтвердившие свой отказ от билетов на соревнования Олимпийских игр в Токио, получили обратно свои деньги.

Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.



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