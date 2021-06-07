Меган Маркл и принц Гарри предложили оригинальный способ поздравить их с рождением дочери

Вчера весь мир облетело известие, что 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл во второй раз стали родителями! У Арчи Харрисона, который появился на свет 6 мая 2019 года, родилась сестра.

С большой радостью сообщаем, что у принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, родилась дочь, Лилибет “Лили” Диана Маунтбеттен-Виндзор. Мать и ребенок находятся дома, они здоровы и чувствуют себя хорошо, – было сказано в официальном заявлении представителей пары.

А спустя несколько часов на официальном сайте благотворительной организации супругов Archewell появилось большое заявление от самих родителей, в котором они не только рассказали время, место рождения малышки и подтвердили, что назвали дочь Лилибет Дианой (первое имя в честь королевы Елизаветы II (Лилибет – ее домашнее прозвище), второе – в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы), но и поблагодарили всех за поздравления.

4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она лучше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи,

В своем обращении они также рассказали, в какой форме они бы хотели получить подарки в связи с рождением второго ребенка. По традиции, они призвали пожертвовать средства на благотворительность, но на этот раз – в организации, которые помогают девочкам и женщинам.

Для тех, кто хочет отправить подарки, мы просим вас поддержать или узнать больше об этих организациях, которые работают, чтобы помогать женщинам и девочкам: Girls Inc., Harvest Home, CAMFED или Myna Mahila Foundation.

В заключении работники Archewell поздравили Меган и Гарри с рождением ребенка и заверили, что организация продолжит свою деятельность, несмотря на то что супруги ушли в отпуск по уходу за ребенком. Сколько он продлится, не уточняется.

Заявление на сайте Archewell

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре: в канун Рождества ее и принца Гарри видели на выходе из медицинского центра в Беверли Хиллз. Внимание привлекло даже то, как они были одеты: на фоне Гарри в легких джинсах и рубашке многослойный наряд Меган из свитеров и куртки оверсайз выглядел подозрительно. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После чего Букингемский дворец принял решение отстранить Меган и Гарри от королевских обязанностей.

Меган Маркл и принц Гарри