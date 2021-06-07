“Наряд такой отпадный”. Дорофеева на сцене засветила голый пах и ягодицы

“Только сейчас я успокоилась и осознала, что концерт прошел. Спасибо, прежде всего, моей команде и тем, кто помогал творить и делать этот концерт ярче”, – написала она.

Исполнительница выходила на сцену в разных образах. Большинство из них включали ультракороткие шорты, оголяющие ягодицы и пах.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“У тебя наряд такой отпадный”, – заявила подписчица dorofeeva.mem.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes).

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