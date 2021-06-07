 

“Наряд такой отпадный”. Дорофеева на сцене засветила голый пах и ягодицы

07.06.2021, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Только сейчас я успокоилась и осознала, что концерт прошел. Спасибо, прежде всего, моей команде и тем, кто помогал творить и делать этот концерт ярче”, – написала она.

Исполнительница выходила на сцену в разных образах. Большинство из них включали ультракороткие шорты, оголяющие ягодицы и пах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“У тебя наряд такой отпадный”, – заявила подписчица dorofeeva.mem.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от COVID

11.08 / Пушков объяснил борьбу Германии и США за «Северный поток – 2»

26.12 / Гинцбург поддержал идею создания «ковидных паспортов»

07.03 / Миллиардер Дассо погиб в результате крушения вертолета во Франции

15.11 / Пираты захватили 14 китайских моряков в Гвинейском заливе

30.06 / Из партии Зеленского пригрозили исключать за «другой взгляд» на Россию

19.02 / Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам – нардеп Бондарев

22.01 / Субсидии плохо влияют на психику людей и угнетают их достоинство – и.о. министра энергетики Витренко

12.08 / На Кубани спасли унесенную в море девочку

28.06 / Смерть Сергея Хрущева — несчастный случай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика