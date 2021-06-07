 

УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро 2020 с надписью: “Слава Украине”

07.06.2021, 9:26, Новости дня
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Как отметили в футбольном Союзе, форма сборной Украины, а также и всех других команд на чемпионате Европы “одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки”.

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook продемонстрировал форму, в которой на Евро 2020 будут играть футболисты национальной сборной страны. Так, на футболке разместили силуэт Украины вместе с оккупированным Россией Крымом, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Фото: Андрій Павелко / Facebook

В российском министерстве иностранных дел (МИД) форму сборной Украины назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову особенно возмутила надпись: “Слава Украине”.

Контекст:

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

1 июня тренер команды Андрей Шевченко огласил состав сборной на Евро 2020. В него вошли 26 игроков, из них 18 – представители чемпионата украинской Премьер-лиги, восемь – легионеры.   

На чемпионате Европы в группе С Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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