“Прям помолодела”, “Родила – и похорошела”. Джанабаева показала, как выглядит через два месяца после родов

“Пока шумят новости, я наслаждаюсь неизменным”, – написала она.

Исполнительница не уточнила, какие именно новости имела в виду, На фото Джанабаева запечатлена в джинсах, кроссовках и пончо.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Подписчики отреагировали на пост.

“Прям помолодела. Доченька вам в пользу”, – заявила lilia_bozdogan.

“Когда родили, то похорошели!” – отметил zyryanovp.

Контекст:

Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014) и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

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