Кандидатам в депутаты Госдумы разрешат баллотироваться сразу по нескольким округам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова анонсировала нововведения в избирательных правилах, которые планируется осуществить в ближайшее время.

Одно из основных — разрешение одному кандидату выдвигать свою кандидатуру сразу в нескольких одномандатных избирательных округах.

Поясняя смысл новеллы, Памфилова заявила:

– Сейчас многие партии столкнулись с дефицитом кадров для формирования пула депутатов по одномандатным округам. Мало узнаваемых лиц, да и популярность партий падает. Конечно, это не касается «Единой России», но вот остальные партии испытывают серьёзные трудности. Поэтому для помощи эти партиям-аутсайдерам мы решили позволить им более эффективно использовать их человеческий потенциал. Все в стране, например, знают таких выдающихся депутатов, ну… я бы не хотела называть каких-то конкретных, знаете, имён, но вот, к слову просто, Валентину Терешкову, или Вячеслава Володина. За них готовы голосовать буквально по всей стране! И если люди готовы оказать им доверие — зачем им запрещать?.

В Центризбиркоме уточнили, если кандидат победит сразу в нескольких округах, он получит мандат в каждом из них. Таким образом принцип «один депутат — один голос» заменяется на «один мандат — один голос». Кроме того, заметили в комиссии, сократится число физических депутатов при сохранении прежнего числа депутатских мандатов в 450, что позволит уменьшить расходы госбюджета, выделяемые на содержание парламентариев. Голосования по форме станут напоминать собрание акционеров, где каждый голосует количеством голосов, пропорциональным количеству принадлежащих ему акций.

Инициативу уже оценили разные общественные движения. Так, объединение «Коммунисты Петербурга и ленинградской области» выступили с горячей поддержкой инициативы.

– И правильно! Чем меньше депутатов-дармоедов — тем лучше! – заявили в организации.

Согласились с нововведением и в «Единой России».

– Не мной сказано — парламент не место для дискуссий. Поэтому такое сокращение численности депутатского корпуса можно только приветствовать, — сказал руководитель фракции в ГосДуме Сергей Неверов.

Рассеивая опасения журналистов о том, что до сентябрьских выборов можно не успеть принять поправки в закон о выборах, Памфилова ответила:

– В законах нигде не сказано, что один кандидат может идти только по одному округу, поэтому мы ничего не нарушаем. Никакого изменения законов не нужно, а технические детали мы решим в рабочем порядке.

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