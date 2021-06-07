 

Решетников: ограничения на экспорт продовольствия приведут к росту инвестиций в российское производство

07.06.2021, 9:09, Разное
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Министр экономического развития Максим Решетников в интервью газете Financial Times заявил, что правительство России следит за эффективностью ограничений на экспорт товаров, чтобы избежать роста цен на продуты в стране. Он отметил, что власти готовы к защите отечественного рынка.

По мнению Решетникова, такие меры должны привести к росту инвестиций в производство со стороны российских производителей. Также министр сообщил, что власти, несмотря на введенные ограничения, рассматривают варианты поддержки экспорта продовольствия.

Напомним, правительство РФ установило временный запрет на экспорт гречки с 5 июня по 31 августа для сохранения нужных объемов крупы на российском рынке. Такое решение оценили в Государственной Думе. По словам члена комитета по аграрным вопросам Андрея Андрейченко, дефицита этого продукта не ожидается, цены на него не вырастут.

Ранее “Дни.ру” писали о дискуссии министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. После выступления Максима Решетникова на площадке Петербургского международного экономического форума они обсудили, как снизить цены на продукты.



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