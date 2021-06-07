 

В Японии арестовали российского штурмана после аварии с тремя погибшими

07.06.2021, 9:08, Разное
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Береговая охрана Японии арестовала штурман российского промыслового судна “Амур” в городе Момбацу, передает Общественная служба новостей. Ранее был задержан третий помощник капитана этого же корабля. Такие действия связаны с аварией, произошедшей ранее. Российский корабль в условиях сильного тумана столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, отошедшей слишком далеко от берега. Несмотря на быструю реакцию россиян, оказавших терпящим бедствие помощь, трое японских моряков погибли.



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