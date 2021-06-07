Народная артистка РФ Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Певица, народная артистка РФ Римма Волкова, более четверти века проработавшая в Мариинском театре, погибла в ДТП под Санкт-Петербургом, сообщили в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала.

«С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка РФ Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. …Она была полна сил, энергии и творческих планов», – передает ТАСС сообщение школы. Волковой было 80 лет.

Обстоятельства инцидента в сообщении школы не уточняются. Как сообщил источник в экстренных службах, авария, где погибла Волкова, произошла в воскресенье около 17.30 мск на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области, где столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых находилась Волкова. В результате ДТП она и еще один мужчина погибли.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В Ульяновске, где жила семья, поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Через год перевелась в Ставропольское училище, которое окончила по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому.

В 1967 году окончила Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро, после возвращения с которого была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинского), где работала с 1967 по 1993 год. Преподавала в детской музыкальной школе имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.