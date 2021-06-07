Мнение: Распилят всё! Куда Пентагон тратит деньги пенсионеров США!



Здравствуйте, товарищи! Новая неделя и новый ролик на канале УспехТВ про самое прекрасное, что может быть в этом мире – распил денюжек пенсионеров последней сверхдержавы! Обязательно посмотрите!

И это, правда, шикарно. И круче этого если что-то и может быть, так это реакция наших соседней из одной аграрной сверхдержавы. Где, кстати, это тоже сказка, мистер Зеленский недавно сказал, что Киев отдаляется от Вашингтона и не может больше доверять Байдену! Этот сюжет будет уже в четверг, но что меня откровенно радует – так это, что уже ВТОРОЙ ЛИДЕР США не нравится Украине! Переживаю я за прекрасную 240-летнюю демократию. С огнем играют.

Прямая ссылка, если не открывается: https://www.youtube.com/watch?v=t-JFSx2RJIw

Но, все это лирика – смотрите мой новый выпуск, подписывайтесь и счастья вам!

Вместе победим!

—