 

Ученые назвали наиболее способствующую заболеваемости своих обладателей группу крови

07.06.2021, 8:28, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили подверженность людей с разными группами крови различным видам заболеваний. По итогам аналитической работы исследователи выделили группу, обладатели которой рискуют заболеть с наибольшей вероятностью.
В процессе масштабного исследования объединенной группы ученых, представляющих Гарвардский университет и Университет Вермонта (оба – США), приняли участие около 30 тысяч человек. У всех были получены данные об их группе крови, а также информация о перенесенных в разное время заболеваниях, а затем определены корреляции. В качестве наиболее “опасной” медики в итоге назвали IV группу крови – её обладатели имеют повышенный риск развития болезней, связанных, например, с памятью и мышлением. Также упомянутый маркер обусловливает повышение опасности заболеть деменцией на 80% по сравнению с теми, кто имеет другую группу крови.

К слову, в особенной степени, по словам специалистов, IV группа крови вызывает предрасположенность к недугам у представительниц прекрасного пола. Так, женщины с этой группой имеют риск чаще других подвергнуться онкологическим заболеваниям, к примеру, раку поджелудочной железы. Другой опасной болезнью, очень часто атакующей данную категорию дам, является преэклампсия – состояние, характеризующееся повышенными артериальным давлением и уровнем белка в крови. Материалы исследования были опубликованы Daily Mail.

Источник: sterlegrad.ru



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