 

Анастасия Макеева сыграла свадьбу в Крыму из-за съемок на полуострове

07.06.2021, 8:28, Разное
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Гостьей программы «Ты не поверишь!» стала Анастасия Макеева, которая недавно вышла замуж за строителя Романа Малькова. Актриса объяснила, почему сыграла свадьбу на полуострове Крым и раскрыла некоторые подробности торжества.
По словам Анастасии Макеевой, у нее там были съемочные процессы, но это не участие в кинопроекте. Кроме этого, Крым – очень красивое место. Также актриса призналась, что празднование свадьбы «вылилось ей в копеечку». Так как она является публичной и известной личностью, то некоторые услуги были предоставлены по бартеру. Несмотря на это, за торжество артистка отдала приличную сумму. Свадебное платье Анастасия Макеева, которая вышла замуж в четвертый раз, выбрала в салоне самое дорогое.

Актриса пояснила во время съемок программы, что у нее с новоиспеченным супругом есть свой семейный герб. Он был изображен на запонках Романа Малькова в день их бракосочетания. Анастасия Макеева считает, что они идеально подходят друг другу. Например, супругу часто жарко, а актрисе – холодно. Поэтому она называет возлюбленного «грелочкой». Она отметила, что никогда в жизни не встречала такого мужчину, поэтому уверенна, что они с Романом Мальковым являются родственными душами.

Как пишет издание «Глобалмск», ради актрисы строитель ушел из семьи. В предыдущем браке у него родилось четверо детей. По словам Анастасии Макеевой, ее супруг помогает наследникам и проявляет активный интерес к их жизни.



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