Администрация Байдена полна решимости докопаться до сути происхождения коронавируса SARS-CoV-2 – Блинкен

Блинкен сказал, что самой важной причиной, по которой следует разобраться в происхождении вируса, заключается в том, что это “единственный способ предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, провести лучшую работу по ее смягчению”.

Он заявил, что США могут добиваться привлечения Китая к ответственности. Именно в этой стране в конце 2019 года возникла вспышка коронавируса SARS-CoV-2. По словам Блинкена, Китай до сих по не предоставил “необходимую прозрачность”: доступ для международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме онлайн.

Блинкен сказал, что если Китай претендует на роль ответственного международного игрока, ему придется сделать все возможное, чтобы предоставить необходимую информацию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С тех пор в мире подтвердили более 170 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло 3,7 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. Наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

У разведывательного альянса Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, нет доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился в результате утечки из Уханьского института вирусологии, сообщала 4 мая британская газета The Guardian.

23 мая The Wall Street Journal, ссылаясь на неопубликованный доклад разведки, писала, что трое ученых института вирусологии в Ухани заболели в ноябре 2019 года. У них, по данным американской спецслужбы были симптомы как COVID-19, так и сезонных заболеваний. Министерство иностранных дел Китая заявило тогда, что США “продолжают раскручивать версию об утечке вируса”.

Издание The Sunday Times 30 мая писало, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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