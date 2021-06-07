Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром коррекционно снижаются после роста на 3-5% на прошлой торговой неделе.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,53% – до 71,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,40% – до 69,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается коррекционное снижение цен, после того как на прошлой торговой неделе сырье подорожало в среднем на 3-5% на фоне общего оптимизма на рынке. Он был вызван сильными статданными по безработице в США, которые, ослабили опасения инвесторов относительно более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Инвесторы также оценивают перспективы увеличение спроса на «черное золото» вследствие постепенного снятия ограничений на передвижение.