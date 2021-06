Подборка сообщений Радио Свобода – Свободная Европа

Радио Свобода – Свободная Европа признана в России СМИ-”иностранным агентом”

В РФ вынесли приговор военнослужащей, которую обвинили в работе на украинскую разведку в Крыму

05 июня 2021,

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил к 8 годам заключения с отсрочкой в 2 года российскую военнослужащую, обвиняемую в «государственной измене». В апреле 2020 года женщина была задержана сотрудниками ФСБ в Крыму, как участница «украинской разведывательно-диверсионной группы».

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении осужденной рассматривалось «в особом порядке». В суде также утверждают, что женщина признала вину.

«Назначили 8 лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – цитирует агентство пресс-секретаря суда Алену Катькало.

По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения. Женщина также лишена воинского звания ефрейтор. Уточняется, что в ходе прений сторон гособвинение просило 12 лет лишения свободы. Агентство также опубликовало имя осужденной – Татьяна Кузьменко. Публичные комментарии женщины или ее защиты отсутствуют.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

В апреле 2020 года в ФСБ РФ сообщали, что в аннексированном Крыму задержали участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила «российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны».

В ФСБ утверждали, что в «состав агентурной группы», входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки «доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну», и житель Украины, подозреваемый в «осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы».

Имена и фамилии задержанных в ведомстве не указывали.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что это ответ на задержание украинскими силовиками генерал-майора СБУ, которого связывают с ФСБ.

Как сообщает Радио Свобода, в 2020 году, по данным Верховного суда, в РФ состоялось семь судов о госизмене. Все осужденные получили реальные сроки. С 2003 по 2007 год по статьям о госизмене и шпионаже были осуждены 276 человек. А с 2015 по 2019 год по этим же статьям – более 2600 граждан.

Наибольшее число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм пришлось на 2017 год: тогда обвинительные приговоры вынесли 645 россиянам. По данным правозащитной группы “Агора”, существенную долю среди осуждённых составляли те, кого привлекали по 282-й статье уголовного кодекса “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”. В 2019 году эта статья была частично декриминализирована.

“Как можно купить своего ребенка?!” Иностранцы пытаются вызволить из российских детдомов своих детей

6 июня 2021 Александр Молчанов

Двадцать китайских семей пытаются добиться воссоединения со своими детьми, рожденными суррогатными матерями в России. Этим детям уже около года, в данный момент они находятся в детдомах. Младенцев изъяли силовики, когда их попытались вывезти в Китай для передачи генетическим родителям. СК возбудил уголовное дело по факту торговли людьми – притом, что российское законодательство не запрещает ни суррогатное материнство, ни оказание таких услуг иностранцам. 14 семей подали в красноярский суд, требуя признать себя законными родителями. Еще шестеро собирают для этого необходимые документы.

В конце февраля стало известно о том, что в Красноярске в рамках возбужденного уголовного дела задержаны четыре человека – руководители компании, осуществляющей юридическое сопровождение услуги суррогатного материнства, а также суррогатная мать, жительница Казахстана. А за полгода до того по делу о суррогатном материнстве были арестованы несколько человек в Москве – среди них были и врачи. Это произошло после того, как в январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Позднее выяснилось, что гибель ребенка не имела криминального характера, а все дети были рождены суррогатными матерями для граждан Филиппин – их не смогли своевременно вывезти к родителям из-за пандемии. О подробностях дела Сибирь.Реалии рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий в РФ интересы родителей из Китая и Филиппин.

– Следственный отдел СК по Октябрьскому району Красноярска обнаружил признаки преступления по статье 127.1 – это купля-продажа человека, было возбуждено уголовное дело, – говорит Игорь Трунов. – Изначально там фигурировала одна жительница Казахстана, которая по программе суррогатного материнства заключила договор о вынашивании ребенка с гражданином Китая, предоставившим свой генетический материал. Она оказала ему услугу суррогатной матери за денежное вознаграждение. Родила ребенка в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Затем указала себя в качестве матери, что не запрещено. Затем оформила доверенность на Станислава Гончаровского, основного фигуранта дела, и он пытался вывести этого ребенка, чтобы передать генетическому отцу. Гончаровский возглавляет фирму в Красноярске, которая предоставляет услуги суррогатного материнства. Именно его фирма и оформляла все бумаги по этому ребенку, осуществляла юридическое сопровождение. Станислав и его жена Елена, которая вместе с ним работает и сейчас находится под домашним арестом, в прошлом – сотрудники правоохранительных органов. Он в полиции работал, она – следователем по особо важным делам в СК.

Игорь Трунов

– А в чем следователи усмотрели признаки преступления? Все было оформлено официально, все как будто по закону. Где криминал?

– Я думаю, это продолжение московского дела. Прошло мощное информационное сопровождение, когда ведущие юристы, депутаты Госдумы высказались в том духе, что ничего не понятно. У нас закон регламентирует институт суррогатного материнства и ЭКО, все расписано. Так почему же появилось уголовное дело? Я думаю, поэтому возбудили второе дело, чтобы у людей возникло впечатление, что следственные органы точно не ошиблись, они же не могут ошибиться дважды! Если в Москве дело началось с проверки обстоятельств смерти младенца, то здесь проверка началась непонятно с чего. Где и как они обнаружили признаки преступления, в честь чего они этим занимались – абсолютно не ясно. Мне кажется, это региональная поддержка московского дела. Но тогда встает вопрос. У нас в каждом миллионнике, в каждом крупном городе есть такие фирмы, в некоторых – по 5, по 8. На сегодняшний день по стране тысячи суррогатных матерей вынашивают детей на разных сроках беременности. Примерно 12 процентов из них – иностранцы. Почему эти дела не распространяются на всю страну? Врачи, которые этим занимаются, причем в полном соответствии с законом, сейчас стали опасаться. Звонят мне, спрашивают, что им делать? К ним по-прежнему обращаются клиенты, в том числе иностранцы. Я им объясняю, что с точки зрения закона ничего не поменялось. Хотя где-то, как призрак, бродит законопроект с поправками к действующему закону, который написал депутат Толстой. Но в Госдуме законопроекта этого нет. Были разговоры, что в нем содержатся какие-то дискриминационные вещи, разрешать суррогатное материнство только тем, кто столько-то лет в браке и так далее, но в глаза его никто не видел. Писали его не юристы, не медики, а популисты, которые не понимают действующего законодательства. Оттуда и разговоры о каких-то замороженных детях, которых продают на органы. Никто в жизни не видел замороженных детей, и никому не понятно, что делать с органами младенца, куда их девать?! Это глупость несусветная, но она звучит из уст этих депутатов. А обыватели ведь не понимают, что эти люди далеки от медицины и юриспруденции и молотят всякую ерунду.

У этого ребенка никого в мире больше нет из родных, кроме единственного человека – это донор спермы

– С точки зрения российского законодательства как выглядит продажа ребенка его родному отцу? Звучит абсурдно. Это вообще возможно?

– Эта статья – торговля людьми, которая квалифицируется как купля-продажа человека, совершенная с целью его эксплуатации, была принята в имплементацию Конвенции относительно рабства 1926 года. Она регламентирует понятия рабства, продажи человека, перевозки невольников и тд. Как ее сюда можно подверстать, абсолютно непонятно. Человек оплачивает медицинские услуги, за это платит, а потом получает своего кровного, генетически родного ребенка. У этого ребенка никого в мире больше нет из родных, кроме единственного человека – это донор спермы, так как в данной ситуации мы говорим об отце. Как можно купить своего ребенка, абсолютно непонятно! А люди не углубляются и считают, что раз деньги платил и ребенка получил – это купля-продажа. Там могут быть незначительные нарушения при оформлении – где-то суррогатную мать матерью записали, но это гражданско-правовые отношения. Бывают ситуации, когда суррогатная мать из меркантильных соображений не хочет отдавать ребенка, а у нас по Семейному кодексу кто родил – тот и мать, несмотря даже на отсутствие генетического родства. Ей выдают свидетельство о рождении, но генетический отец или мать в суде добиваются его аннулирования, такая практика уже сложилась. Все это – гражданско-правовые отношения в худшем случае. Этому институту уже 20 лет, он давно уже устаканился.

– И тем не менее, каковы перспективы дел? Если обвиняемых признают виновными, есть смысл жаловаться в ЕСПЧ?

– Обвинения настолько абсурдны, что мы, юристы, ничего не можем понять – что здесь происходит и чем это может кончится, так как нет ни состава, ни события преступления. Тем не менее, статья – до 15 лет, особо тяжкий состав. Как доктор юридических наук я говорю, что это бред, дело должно развалиться до суда, всех должны отпустить и выплатить им компенсации. А как практикующий юрист, который ведет особо тяжкие дела (их расследует Главное следственное управление, где сегодня и московское дело), я знаю, что в этой структуре дела не разваливаются никогда, такого не бывает. И я понимаю, что им всем дадут по 8-10 лет. ЕСПЧ – да. Но я выиграл дело по Норд-Осту, представлял интересы пострадавших, и ЕСПЧ постановил возобновить уголовное дело в отношении тех, кто вел контртеррористическую операцию, потому что люди умерли не от рук террористов. РФ проигнорировала решение ЕСПЧ. Мы выиграли дело по милиционеру Евсюкову, который расстрелял людей боеприпасами, стоящими на балансе МВД. И ЕСПЧ решил, что МВД должно платить. РФ проигнорировала и не исполнила это решение. И таких кейсов достаточно много. Так что ЕСПЧ – не такое уж решение проблемы. Здесь есть явные политические сигналы: патриарх РПЦ недавно выступал в Госдуме и вдруг затронул тему суррогатного материнства – мол, мы не должны продавать наших детей иностранцам. Я думаю, что этот вопрос согласован на всех уровнях власти, и решение ЕСПЧ выполнять не будут. Тогда нужно ставить вопрос об исключении РФ из системы ЕСПЧ, но кому это что даст? Будет еще хуже.

– Вы говорите, что вопрос согласован на всех уровнях. Так чего именно ждать? Полного запрета суррогатного материнства? Или исключительно для иностранцев? Или для одиноких мужчин, несмотря на то, что это нарушит один из основных принципов Конституции – всеобщее равенство?

– Думаю, что иностранцам хотят запретить, да. По-моему, это абсурд. В московском деле украинские гражданки рожали для граждан Филиппин, в красноярском деле гражданки Казахстана рожали для граждан Китая. Ребенок – иностранец. Причем тут россияне? Они только лишь оказывают медицинские услуги. Почему это волнует российскую общественность? Нагнали жути, убеждают население, что есть какая-то история с торговлей чужими детьми. Если РФ не хочет, чтобы российские женщины вынашивали чужих иностранных детей – ради Бога! Конкуренция высокая, желающих много – из Беларуси, Украины, Казахстана. Заключать договор с суррогатной матерью из стран СНГ гораздо выгоднее, чем с российской гражданкой. Можно внести поправку в закон, что оказывать такие услуги иностранным гражданам могут только иностранки.

У нас публично гей-лобби порицается и отрицается, а реально оно существует. И в Госдуме оно большое и влиятельное

– А что с одинокими мужчинами? Полгода назад появились публикации, что нескольких одиноких отцов, у которых дети от суррогатных матерей, собираются арестовать в рамках московского уголовного дела. Сейчас ситуация изменилась?

– Да. Их же начали вызывать на допросы, пошли телефонные звонки, повестки. Они, естественно, побежали к адвокатам, некоторые собрали вещи и уехали с детьми из страны. Это всколыхнуло СМИ, а также политиков, звезд шоу-бизнеса и так далее, в итоге дошло до администрации президента и его пресс-секретаря. Песков на всю страну сказал, что ждет разъяснений от СК, что происходит. Это был риторический вопрос, но после этого – как отрезало, ни звонков, ни повесток. На нас сильно разозлились, что мы подняли эту волну. А я считаю, что мы сделали правильно, потому что если бы арестовали несколько человек, обратного пути бы не было – у нас силовая система не умеет сдавать назад. Число тех, кого обзванивали, было довольно значительным, так что тему эту прорабатывали основательно, но сейчас она полностью потеряла актуальность, вопрос этот не поднимается. Хотя в законопроекте Толстого и есть попытка лишить одиноких мужчин права на суррогатное материнство.

– И эта поправка может пройти, несмотря на несоответствие Конституции?

– Не знаю, это дискриминация. Надо тогда Конституцию менять. Но кроме несоответствия Конституции, есть здесь еще один нюанс. У нас публично гей-лобби порицается и отрицается, а в реальности существует. И в Госдуме оно большое и влиятельное.

– А по публичным заявлениям оттуда этого не скажешь….

– Не скажите. То, как быстро заглох вопрос с одинокими отцами, который СК пытался раскрутить – это оттуда ветер прилетел. Так что надежды больше именно на лобби, чем на Конституцию. Мы знаем, что там есть люди, которые воспользовались суррогатным материнством, и у них растут дети.

– В апреле в СМИ прошла информация, что ваш доверитель, фигурант “московского дела”, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников заявил на суде, будто бы спикер Госдумы Вячеслав Володин был одним из клиентов фирмы…

– Он действительно в рамках судебного заседания (есть протокол и аудиозапись), сказал, что Володин воспользовался услугой ЭКО, но не именно в его центре. И у него есть дети, рожденные таким способом.

– В свидетельстве о рождении которых прочерк в графе мать – так писали СМИ….

– Детали я не помню, что там в свидетельстве, но то, что воспользовался – это он сказал. Но потом Госдума обзванивала все СМИ с требованием убрать эти публикации, и из этого получился какой-то нездоровый скандал. Абсолютно непонятно, чего тут надо стесняться.

– Китайские граждане, пытаясь воссоединиться со своими детьми, приезжали сюда?

– Я категорически против этого. Торговля людьми предусматривает куплю-продажу. Ответственность несут и продавец, и покупатель, так что их могут арестовать. Когда несколько смелых попытались сюда рвануть, я их остановил. Сейчас мы встречались со следователем, и она дает обещание, что их не арестуют. Мол, мы их хотим допросить, и статус у них будет исключительно как у свидетелей. Возможно, мы попробуем приглашать сюда их по одному, чтобы минимизировать риски. Если первого не арестуют, поедет следующий и так далее. В отличие от США и Европы, у нас слова следователя не служат гарантией. Там это регламентировано законом, у нас – нет. У нас они никакой юридической силы не имеют. Предварительно следствие и суд говорят, что, если будет установлено генетическое родство, детей отдадут. Мы сделали в Китае генетические паспорта родителей, я предъявил их суду и следствию. Сейчас можно сделать тест или ДНК-паспорт ребенка и сравнить. Но следствие настаивает на том, чтобы сделать экспертизу в России.

Мы уже, по-моему, пять ходатайств заявили, дайте доступ – посмотреть, сфотографировать, отправить родителям, они уже не верят, что дети живы

– Где сейчас дети?

– Китайские дети – в обычных детских домах. Они еще очень маленькие. А филиппинские содержатся в специализированном детском доме для умственно отсталых. И им скоро будет два года. Они впитывают ту среду, в которой находятся, а это сумасшедший дом. Вероятность получить оттуда нормальных детей с каждым годом становится все меньше и меньше. Я не случайно сказал про годы, потому что суд идет второй год, а там еще конь не валялся. Мы уже, по-моему, пять ходатайств заявили, дайте доступ – посмотреть, сфотографировать, отправить родителям, они уже не верят, что дети живы. А нам отказывают, несмотря на то, что по филиппинцам все генетические экспертизы уже проведены, родство установлено, вопросов нет. Детдом не против, а опека возражает. Но, с другой стороны, я даже не знаю – возможно, это к лучшему. Если бы сняли детей на фото, видео, а потом в итоге родителям их не вернут, эти фото и видео будут пожизненно травмирующей ситуацией.

– А китайских детей вы тоже не видели?

– Нет. Мы только что подали в суд. Потом, на подготовительном заседании, мы должны будем подать ходатайство об этом. Дальше, и наверняка далеко не сразу, суд спросит у органов опеки, у детдома, не возражают ли они? Это процедурная история.

– Если по филиппинцам генетическое родство установлено, но детей не передают родителям, а с китайскими детьми еще даже экспертизы не было, там, в Красноярске, тоже все затянется на годы?

– Сложно сказать. В каждом регионе “метла метет по-своему”. Особенно отдаленная Сибирь непредсказуема. В Москве суды завалены наглухо всякой ерундой. Такой объем дел и поток у судей, что мы сидим в забитом битком коридоре. А в Красноярске мы приехали, прошли по пустому коридору, сдали документы и ушли. Так что скорость может быть разной.

– Как ваши китайские доверители переживают эту ситуацию? В каком психологическом состоянии находятся?

– Я стараюсь не углубляться в это. Их все же 20 человек, и если я начну выслушивать каждого на эту тему, то целыми днями буду только об этом разговаривать. Я общаюсь с ними через переводчика и исключительно по делу. Тем более я знаю, что дети, семья в Китае – это святое.

Клеймо на первой полосе: Звание «СМИ-иноагента» в РФ как атака на профессию

06 июня 2021, Данила Гальперович Голос Америки

RUSSIA — MOSCOW, NOVEMBER 21, 2012. A bilingual graffiti message reading “Foreign [intelligence] agent. Love USA” at the entrance to the offices of human rights group Memorial, in central Moscow

Закон, который российские власти позиционировали как «ответ США», делает работу независимой прессы уголовно наказуемой, пишет «Голос Америки».

Жизнь журналистки Людмилы Савицкой из небольшого города Псков на северо-западе РФ в конце 2020 года изменилась радикально. Теперь, как она рассказывает в интервью Русской службе «Голоса Америки», любая ее статья, любая публикация в соцсетях, а с недавнего момента и любые ее траты находятся под пристальным вниманием российских чиновников.

Все потому, что в конце 2020 года Людмила Савицкая была в индивидуальном порядке объявлена «медиа – иностранным агентом» за свое сотрудничество с проектом «Север.Реалии» корпорации RFERL, финансируемой Конгрессом США.

Людмила Савицкая: «Мне не объяснили, чей я агент»

Теперь Людмила Савицкая обязана рассказывать российским властям о том, откуда поступил буквально любой рубль ее семейного бюджета: «Я должна отчитываться обо всех поступлениях на мой счет: например, мама просит меня купить ей лекарства и переводит мне на это деньги, и я теперь у мамы прошу на каждый такой перевод документ с подтверждением того, что она деньги переводила именно на лекарства, а не на финансирование неизвестно чего».

То же самое с расходами: журналистка должна подробно информировать чиновников о том, куда уходят ее деньги. По ее словам, теперь «соответствующие органы» хорошо осведомлены о том, что ест ее семья, и какие средства гигиены Людмила использует.

Людмила Савицкая

Минюст, видимо, всерьез считает, что я своими репортажами кого-то куда-то вербую, занимаюсь некоей «политической деятельностью», и вообще работаю то ли на Байдена, то ли на разведку

Людмила Савицкая

«Я сама обязана приносить им все сведения о себе ежеквартально – каждые три месяца слать отчеты в Министерство юстиции РФ объемом в 86 страниц, и там есть несколько разделов. Есть, например, раздел «политическая деятельность»: государство, очевидно, не видит разницы между профессиональной работой журналиста и деятельностью политика. Минюст, видимо, всерьез считает, что я своими репортажами кого-то куда-то вербую, занимаюсь некоей «политической деятельностью», и вообще работаю то ли на Байдена, то ли на разведку. Мне не объяснили, чей я агент, поэтому вариантов много» – говорит Савицкая с горькой иронией.

Ирония и шутки заканчиваются, когда вчитываешься в меры наказания, предусмотренные за неисполнение российского законодательства об «иностранных агентах»: с марта этого года закон о «СМИ-иноагентах» ужесточен, и если человек, признанный «медиа-иноагентом», не представил в Минюст РФ отчет о своей деятельности, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Правозащита и информация под ударом властей

С 2012 года, когда в РФ появилось законодательство об «иностранных агентах», его применение, по оценкам международных организаций и независимых экспертов, было направлено прежде всего на подавление правозащитной и просветительской деятельности.

«Иностранными агентами» были признаны известные в мире российские правозащитные организации «Мемориал» и «Гражданское содействие», уважаемый социологический центр имени Юрия Левады и несколько десятков других НКО. Названия многих из них говорят сами за себя: «Институт развития свободы информации», «Школа гражданского просвещения», «Фонд поддержки свободы прессы».

Саму прессу не трогали до 2017 года, однако приближались выборы президента России-2018, и чиновники решили ужесточить условия для неподконтрольных им медиа. Формальным поводом для введения в российское законодательство понятия «СМИ-иностранный агент» послужило то, что Соединенные Штаты потребовали от компании RT America, американского представительства российского государственного телеканала RT (бывшего “Russia Today”) зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

Российские парламентарии и Минюст ответили на это введением термина «СМИ-иностранный агент» и составлением осенью 2017 года списка таких «иноагентов», в который попали Радио Свобода, «Голос Америки» и многие их проекты, в том числе совместный видеопроект «Настоящее время». Официальная Москва прямо давала понять, что преследуются русскоязычные медиа, связанные с Агентством США по глобальным медиа (USAGM), и государство будет готово ужесточать требования к «медиа-иноагентам» столько, сколько захочет.

Так и случилось: при том, что материалы англоязычного сайта RT публикуются без всяких пометок об «иностранном агентстве» этого издания в США, от русскоязычного сайта Радио Свобода российские чиновники требуют помечать все материалы уведомлением о том, что эти видео и статьи созданы медиа, «выполняющим функции иностранного агента».

Требования маркировать клеймом иноагента все и вся были настолько абсурдными, что выполнить их без ущерба для информационной работы было просто невозможно. Реакция властей РФ не заставила себя ждать.

Андрей Шарый: «Гонения на Радио Свобода – это гонения на профессию»

Андрей Шарый, главный редактор Русской службы Радио Свобода, делится с «Голосом Америки» своим опытом общения с теми самыми чиновниками, которые делают миссию журналистов этого медиа практически невыполнимой:

Понятно, что весь этот процесс – политический. Полагаю, что его задача – вытеснить или в значительной степени ограничить возможности работы Радио Свобода

Андрей Шарый

«Роскомнадзор (российский правительственный регулятор в области медиа – ред.) начал оформлять на нас протоколы штрафов 12 января. Я был в Роскомнадзоре, общался с этими людьми, которые на нас оформляют штрафы, и называют при этом «коллегами». Постепенно этот маховик раскручивается: сейчас против нас оформлено 520 протоколов, общая сумма штрафов по ним – 2,4 миллиона долларов в российских рублях. Это огромное количество юридических бумаг и действий, это 520 отдельных судебных процессов».

Андрей Шарый

Андрей Шарый рассказывает, что Радио Свобода пыталось выполнять пункты репрессивного закона, хотя и было с ними не согласно: «Но одно дело – поставить дисклеймер и сдавать отчеты в Министерство юстиции, а другое дело – маркировать каждую публикацию оскорбительной надписью, и при этом на ряде платформ это ведет к очень большой потере аудитории. Например, 15-секундный, как это требуется, титр в открытии каждого нашего видеоматериала для YouTube или других видеоплатформ – это фактически убийство этого материала».

Главный редактор Радио Свобода, лично против которого, как учредителя российского юридического лица американского медиа, возбуждено множество административных дел, говорит, что действия Роскомнадзора и других органов объясняются исключительно политикой:

«Понятно, что весь этот процесс – политический. Полагаю, что его задача – вытеснить или в значительной степени ограничить возможности работы Радио Свобода и других проектов корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России. Это борьба с распространением идей. Журналистика не является преступлением, и поэтому гонения на Радио Свобода/Свободная Европа – это гонения на профессию, а не технические меры, как об этом говорят российские власти».

Радио Свобода обжаловала действия российских властей в Европейском суде по правам человека в апреле этого года, заявив, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека – документе, ратифицированном Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году.

По мнению Андрея Шарого, кампания против медиа и навешивание ярлыка «иноагента» на медиа связано еще и с предстоящими в этом году выборами в Государственную Думу, перед которыми власти хотят максимально «зачистить» информационное поле от независимой журналистики. И теперь это касается не только тех, кого финансирует Конгресс США.

Галина Тимченко: «Государство ищет врагов, речь дошла и до нас»

В 2021 году российские чиновники внесли в список «медиа-иноагентов» три популярных ресурса, никак не связанных с Соединенными Штатами: интернет-издания «Медуза», «ПАСМИ» и «VTimes», которые своей независимой информационной политикой серьезно раздражали власти России.

Этот закон, с моей точки зрения, напоминает силки – чем сильнее ты бьешься, тем сильнее запутываешься

Галина Тимченко

«Медуза», зарегистрированная в Латвии, подробно освещала арест оппозиционного политика Алексея Навального (чей Фонд борьбы с коррупцией также был зачислен в «иностранные агенты») и высказала редакционную позицию о наобходимости допуска врачей к Навальному в колонию. «ПАСМИ» рассказывало о коррупции в России, что, учитывая судьбу Алексея Навального, вообще небезопасно.

Издание «VTimes», созданное журналистами, уволившимися из газеты «Ведомости» из-за административного давления, честно информировало читателей о состоянии российской экономики и происходящих в ней процессах, чем немало раздражало таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть».

Основатель и издатель «Медузы» Галина Тимченко, комментируя решение официальной Москвы «Голосу Америки» в апреле этого года, была в отчаянии: «Если я порядочный человек, то я должна сдаться. Если я непорядочный человек, то я должна играть, но играть осторожно. Этот закон, с моей точки зрения, напоминает силки – чем сильнее ты бьешься, тем сильнее запутываешься. Ситуация пока выглядит довольно безнадежно».

Галина Тимченко

Точно так же, как и Радио Свобода, серьезно набравшее популярность в последние два года, «Медуза», по мнению Тимченко, стала слишком заметной, чтобы чиновникам не захотелось по ней ударить: «Государство закрывается, государство ищет врагов повсюду, наконец, речь дошла и до нас. «Медуза» – самое крупное из независимых изданий. Конечно, мы торчим у всех на виду».

Издатель «Медузы» заявила «Голосу Америки», что подрыв деятельности ее медиа через навешивание ярлыка «иноагента» очевиден: «Эксперты будут бояться с нами говорить, мы теряем рекламодателей, каждого из наших сотрудников могут признать физическим лицом – СМИ-иноагентом. Де-факто нас убивают на глазах у всего мира».

Мария Липман: в РФ традиционно «агент» — это «шпион»

Те, кто не согласны с репрессивным характером российского законодательства об «иностранных агентах», настаивают на том, что ничего особенного в этом термине нет – просто калька с американского «foreign agent». Мария Липман, эксперт Института европейских, российских и евроазиатских исследований (IERES) при Университете Джорджа Вашингтона, убеждена, что это совсем не так.

«По-русски «агент» – так это сложилось в советское время – прежде всего, означает «агент разведки». И зловещесть этого «агента разведки», конечно, усугубляется многолетней советской шпиономанией. Было некое разграничение: «агент» – это всегда чужой, а, скажем, разведчик – наш, и агент – это всегда кто-то, кто проник, прополз для того, чтобы причинить нам ужасный вред, зло какое-нибудь» – описывает Мария Липман значение слова «агент» для современных и не слишком молодых носителей русского языка.

Мария Липман

Эксперт называет ярлык «иностранного агента» именно ярлыком, то есть, чем-то, что должно определять характер того, кому это ярлык навесили, для широкой публики:

«Когда неправительственные организации, а теперь еще и СМИ, или даже конкретных людей заставляют на себя навесить этот ярлык, то это равноценно тому, чтобы сказать им: «Вы представляете чьи-то интересы, и вы предатели – напишите на себе, что вы предатели». Агент, то есть, по-русски, тот самый человек, который представляет чужую разведку, который работает на чужое государство, который является в этом смысле или иностранцем, или предателем родины – и в этом предательстве предлагается расписаться».

Репрессивный характер действий российских властей хорошо понятен американским законодателям. Сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen), комментируя для Русской службы «Голоса Америки» огромные суммы штрафов, наложенных на Радио Свобода российскими властями, заявила:

«К попыткам Кремля заставить замолчать оппозицию, а также к его атакам на представителей прессы или политических оппонентов, должно привлекаться внимание при каждой возможности. Журналисты, работающие над выяснением правды, в ходе своей деятельности сталкиваются с наиболее жестоким обращением. Так не должно быть. Я поддерживаю представителей медиа, ставших жертвами преследований, и буду продолжать настаивать на политике, требующей привлечения Путина и его головорезов к ответственности».

Джин Шахин

Ранее старший конгрессмен-республиканец в Комитете по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол (Michael McCaul) в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что президент США Джо Байден должен в лично в своих беседах с президентом РФ Владимиром Путиным поднять тему преследований американских медиа в России.

Однако пока неизвестно, будет ли затронута эта тема, когда лидеры двух стран встретятся 16 июня в Женеве.