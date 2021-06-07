Samsung объявил о крупных скидках на телевизоры в России

Официальное представительство южнокорейской компании Samsung объявило о крупных скидках на свои телевизоры, продаваемые на территории РФ. С ценников спишут до 200 тысяч рублей, если приобретать товар в фирменном интернет-магазине, сообщают источники.

В частности, это касается модели Q950T 8K Smart QLED TV 2020 с экраном на 85 дюймов. Базовая цена данного телевизора составляет 999 990 рублей. Но в рамках объявленной акции, которая продлится до конца июня, ее можно приобрести за 799 990 руб.

Также ровно на 200 тысяч снижена цена на Q950T 8K Smart QLED TV 2020, у которого размер экрана составляет 75 дюймов. Более скромные модели также будут продавать со скидками, хотя их размер не так велик, говорят эксперты.