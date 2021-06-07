Медики рассказали о методике восстановления обоняния после перенесенного COVID-19

Американские медицинские эксперты на страницах одного из зарубежных изданий недавно оценили перспективы восстановления обоняния у людей, которые не смогли вернуть указанные физиологические способности после перенесенного COVID-19 естественным образом. По словам экспертов, стабилизация обоняния может быть осуществлена посредством специальной восстановительной методики.

Отправной точкой комментария специалистов стало недавнее заявление одного из авторитетных ученых, профессора отоларингологии Джея Пичкирилло, представляющего Вашингтонский университет (США). Опираясь на результаты нескольких исследований возглавляемой им Медицинской школы вышеуказанного научного учреждения, он отметил, что, по статистике, лишь 90% перенесших COVID-19 и столкнувшихся с проблемой потери обоняния людей восстанавливают эту способность естественным путем. В то же время, у оставшихся 10% такое отклонение может остаться, и причиной тому являются последствия усиленной атаки коронавирусом нервных клеток в носу, отвечающих за распознавание запахов. Для ликвидации упомянутых негативных последствий представители американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже предложили профильную методику, однако ряд экспертов, ссылаясь на недостаточную доказательность рекомендованного метода, выразили опасения по поводу целесообразности таких рекомендаций. По мнению последних, советы Центра могут дать людям с вышеупомянутой проблемой нереалистичные ожидания, которые, в случае неудачи, могут обернуться серьезными стрессовыми ситуациями. Однако Джон Брукс, главный медицинский директор CDC по чрезвычайным ситуациям, заверил, что способ “действительно работает” и, к тому же, он является абсолютно простым, недорогим и максимально адаптированным к возможности его применения в домашних условиях. “Я не верю, что ложное чувство надежды является причиной для того, чтобы воздерживаться от того, чтобы люди знали, что это доступно”, – добавил медик.

В основу презентованной методики положен принцип своеобразных “нюхательных” тренировок: утратившему обоняние пациенту необходимо регулярно производить вдохи паров нескольких эфирных масел с добавлением разных натуральных экстрактов – гвоздики, лимона и других специй. Вдыхание указанных запахов следует осуществлять дважды в день, не меняя применяемой “палитры” и затрачивая на каждый вдох лишь по несколько секунд. Также, в качестве альтернативы, можно использовать другие ароматы в виде специй, ароматических свечей и даже душистого мыла.

Изображение взято с: pikist.com

К слову, с Джоном Бруксом выразила полную солидарность его коллега Памела Далтон, представляющая Центр химических чувств Монелла (Филадельфия, США). “Я не хочу, чтобы люди были обескуражены, но я также хочу дать им что-то, что показало некоторые перспективы”, – резюмировала она. Комментарии экспертов были опубликованы изданием Bloomberg.

Источник: rg.ru