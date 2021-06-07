Зеленский заявил, что “Северный поток – 2” – “настоящее оружие” РФ, и сравнил позицию США с подачей пуль

По словам главы Украинского государства, он был “неприятно удивлен”, узнав о таком решении Вашингтона.

Зеленский назвал газопровод “настоящим оружием” в руках Российской Федерации, и заявил, что не ожидает, что “пули к этому оружию” может предоставить такая “великая страна”, как Соединенные Штаты.

Президент Украины назвал США “последним форпостом” на пути к завершению строительства “Северного потока – 2”.

О решении Вашингтона отказаться от санкционной политики относительно газопровода Зеленский узнал из СМИ, отметил он, назвав эту информацию “сюрпризом”.

Зеленский считает, что только Америка может “защитить демократию в Европе и защитить Украину” в случае с газопроводом. При этом он с пониманием относится к взаимоотношениям Вашингтона и Берлина, от которых зависит строительство газопровода, который станет “мощным политическим инструментом” в отношениях Украины и России.

AXIOS: Ну, президент Зеленский, я хочу начать с «Северного потока 2». Как вы себя чувствовали, когда

вы узнали, что администрация Байдена отказывается от санкций в отношении компании, контролирующей

строительство трубопровода Путина?

В.З .: Ну, если честно, мы были очень удивлены. Мне до сих пор кажется, что Северный поток – 2

согласно нашему пониманию, согласно пониманию безопасности не только Европы, я

уверен, но мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки как наш стратегический партнер

что это оружие, настоящее оружие, и я открыто говорю об этом. Оружие в руках

Российской Федерации, и это не очень понятно, я чувствую и точно не ожидаю,

что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как

Соединенные Штаты. Потому что это образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире.

Я всегда считал, что Украина защищает точно такие же принципы в Европе.

Вот почему я чувствую, что это решение … Это не просто я чувствую это, мы действительно можем это видеть …

Поэтому это решение… К сожалению, оно определенно не направлено на поддержку Украины.

Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я действительно думал, что когда дело дошло до Норд

Второй поток, США остались, так сказать, последним выжившим форпостом. Мы понимаем

что только США способны остановить это строительство. Вы знаете, у нас это было впервые

разговор с президентом Байденом, это был телефонный разговор, и я получил все

сигналы. Это были прямые сигналы, и я был очень этому рад. Я знаю что мы всегда

имел двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах. Но я всегда говорил, что все эксперты и

дипломаты пришли к единому мнению, что Байден знает Украину лучше всех.

другой предыдущий, бывший президент, а значит разбирается во всех вопросах и, что такое

самое главное, все риски безопасности. Вот почему, опять же, нам было очень неприятно

удивлен.

AXIOS: Вы несколько раз употребляли слово «сюрприз». Как вы узнали об этом решении?

Что администрация Байдена предприняла, чтобы отменить санкции в отношении здания компании

Северный поток? Команда Байдена заранее сообщила вам, что они собираются это сделать, или сделала?

вы должны узнать об этом через прессу?

В.З .: Я несколько раз употреблял слово «удивлен», потому что несколько раз был действительно удивлен.

Помимо решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было то, что я узнал о нем.

через прессу. Я чувствую, что … ну, между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми.

AXIOS: Как они объяснили вам это решение после того, как приняли его?

В.З .: Это был уже третий раз, когда я был удивлен. Я узнал об этом, наверное, как

все остальные, с брифинга … Думаю, первый брифинг провел пресс-секретарь

президента США. Я определенно помню сообщение, которое было передано на брифинге:

что «Северный поток-2» завершен на 95%, поэтому остановить строительство на

этот этап.

АКСИОС: Верите ли вы, что Байден мог бы остановить завершение строительства, если бы действительно

хотеть?

В.З .: Я уверен. Я считаю, что даже если бы остался всего один процент, он все равно был бы

можно остановить такое серьезное влияние, которое у России будет в будущем, чтобы повлиять

энергетическая безопасность и Европа в целом, включая Украину. Даже если бы был всего один процент

осталось, это просто нужно сделать. Более того, все сейчас в руках только президента США,

и я уверен, что он знает об этом, и его команда знает об этом, они это знают. Даже если

мы иногда слышим такие сообщения, как: это было сделано, это было давно, это должно было быть

остановились раньше – тем не менее, они все понимают – и они прагматичные люди – что сейчас

когда у них есть большая возможность, единственная, и она находится в руках Соединенных Штатов

Только Америка. Чтобы защитить демократию. Защищать демократию в Европе и защищать

Украина.

Иногда, вы знаете … иногда эта вера в цивилизованный мир – вот что вызывает

победа. Разве можно было представить, что армия 40-миллионной Украины сможет противостоять одному?

«империй». Какой шанс могла иметь такая страна, как мы, защищая свою территорию,

его народ и его суверенитет? Тем не менее, я считаю, что мы это сделали и все еще

делай это каждый день.

Axios: Что конкретно мог сделать Байден, чтобы остановить конвейер, когда завершены последние 5%?

В.З .: Во-первых, должен быть серьезный разговор, серьезная дорожная карта, и это должна быть

совместными усилиями США и Европейского Союза – стран-участниц

Евросоюз, который продолжает строить «Северный поток – 2» – и Украина.

АКСИОС: Когда я говорю об этом с людьми Байдена, они говорят одно: это не стоит

вредят их отношениям с Германией, их великим союзником, и с которыми им нужно работать

Германия по таким вопросам, как изменение климата, так зачем нам вводить санкции в отношении них, это

все равно произойдет, оно того не стоит.

В.З .: Я понимаю, что отношения между США и Германией очень

важный. Я бы не хотел вмешиваться в дела этих двух уважаемых стран. Тем не мение,

сколько украинцев живёт в отношениях между США и Германией

Стоимость? Это мой первый вопрос. Имея в виду, что и США, и Германия понимают

Вполне понятно, какое существенное преимущество будет в руках России, я имею в виду Nord Stream

2 – в то же время, когда мы делаем все возможное, чтобы защитить нашу страну. Мы уже

у нас есть собственный газопровод, и вокруг него… конечно, речь идет о поставках газа, о

энергетическая безопасность … но это также … как бы это сказать … это еще и мощный политический инструмент. Пока

поскольку этот трубопровод функционирует, Россия обязана разговаривать с Украиной, она обязана разговаривать с

Европа за одним столом. Если они построят газопровод «Северный поток-2» в обход Украины, это

Понятно, что наступит время, когда у Украины больше не будет этих рычагов. Все

полностью осознавая это.

АКСИОС: Я думаю, вы говорите, что, приняв это решение, Джо Байден получит

кровь на руках …

В.З .: Ну, честно говоря, я бы так не сказал. В конце концов, он не имеет отношения к войне в

Украина. Напротив, США всегда помогали нам. Однако что такое

определенно верно, в том, что он может помочь, так что меньше людей придется страдать. Это именно то, что

у него есть власть влиять.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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