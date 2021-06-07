Ученые прогнозируют Земле страшную катастрофу из-за растущей солнечной активности

В ближайшие годы возросшая солнечная активность может привести к катастрофическим событиям на Земле.

Так, например, по расчетам экспертов, возможный ущерб американской экономике может составить около 40 миллиардов долларов.

В 2020 году Солнце вступило в 11-летний цикл активности. Пик активности придется на 2025 год.

Как сообщает Bloomberg, магнитные бури способны вызвать по всей планете сбои в работе спутников и отключения электричества. Первой может пострадать авиация, работа которой напрямую зависит от состояния спутников на околоземной орбите.

Люди также страдают от вспышек на Солнце. Так, например, с 2015 по 2017 годы мощная солнечная активность спровоцировала у летчиц выкидыши, а у мужчин-пилотов обнаружились признаки катаракты.

По мнению исследователей, в ближайшем будущем вред от солнечных бурь будет только увеличиваться.

Ранее спецпомощник президента США Кейтлин Дуркович, что вспышки на солнце вовсе не «голливудская фантастика», а вполне реальная угроза. Перед лицом данной грозы 66% граждан США беззащитны.

Так, невиданные до этого вспышки на Солнце всего за 24 часа вызвали массовые отключения радиосвязи в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

22 мая 2021 года солнечное пятно AR2824 спровоцировало целую серию мощных вспышек, подобных которым ученые не наблюдали уже много лет. Всего за 24 часа обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала 12 мощных вспышек.

Во время данной вспышки Солнце испустило настолько громкий коротковолновый радиовсплеск, что «он заглушил статические молнии от сильной местной грозы», сообщает исследователь Томас Эшкрафт, который в этот момент фиксировал сигнал с помощью радиотелескопа в сельской местности Нью-Мексико.

Сигнал от Солнца был настолько интенсивным, что даже ученые-радисты в Арктике услышали его в полночь, хотя подобные радиовсплески можно зафиксировать только в дневное время.

Волны ионизации, проходящие через верхние слои атмосферы Земли, вызвали коротковолновые радиопомехи над Юго-Восточной Азией 22 мая и Северной Америкой 21 мая. Радиолюбители, летчики и моряки могли зафиксировать шумы на частотах ниже ~20 МГц.