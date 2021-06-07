Загадочные явления происходят в ядре Земли

Команда исследователей из Калифорнийского университета в Беркли (США) заявила о странных изменениях в ядре нашей планеты. Данному явлению до сих пор нет научного объяснения.

Как сообщили сейсмологи, загадочные изменения в ядре планеты начались еще 1,5 миллиарда лет назад, когда оно стало вымерзать из расплавленного железа. Данное явление ускорилось в районе индонезийского архипелага Банда, где находятся небольшие острова вулканического происхождения.

Исследователи фиксируют событие, когда ядро Земли с одной стороны вырастает больше, чем с другой. Так называемые наросты благодаря гравитации равномерно распределяются по ядру, при этом ее размер увеличивается примерно на 1 миллиметр в год.

Ученые подозревают, что в земной мантии находится некий объект, который с индонезийской стороны отводит тепло от ядра быстрее, чем с противоположной стороны – под Бразилией. Это явление оказывает влияние на магнитное поле Земли.

Конвекция во внешнем ядре планеты ведет к образованию магнитного поля, которое защищает все живое от солнечного излучения. В случае нарушения этого процесса, мы оказались бы на грани вымирания. Кстати, одна из гипотез некоторых исследователей, объясняющая исчезновение неандертальцев, указывает именно это катастрофическое явление, которое произошло в древности.

В связи с этим у ученых возникает вопрос, что было с полем Земли миллиарды лет назад и что происходило на ее поверхности.