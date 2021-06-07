Гражданский романс Дмитрия Быкова
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Война бесконечна: порой она скрыта — разруха вечна и повсюду видна.
Петр Саруханов / «Новая»
И Меркурий плыл над нами — Иностранная звезда. Светлов
Прохладные, блеклые звезды июня
И росные травы по брюхо коню,
Осиновый трепет — не медли, Иуда! —
И степь как могила soldat inconnu,
Ночная равнина, где хватит простора
Для слова пустого и дела простого,
И все эти бонусы русским даны
На случай гражданской войны.
Сирени, рябины кладбищенский запах,
Дрожащий от шорохов сад-огород
Даны для прощаний: ему-то на запад,
А ей-то, как водится, наоборот.
В РФ все спутницы, все домочадцы
Нужны для того, чтобы с ними прощаться:
Для долгих сожительств они не годны —
Зато для гражданской войны!
Чуть ночь засинеет в проемах оконных,
Мне строки окопные сердце сожмут,
Мне видятся всадники в шлемах суконных,
Они не серпами, а шашками жнут.
Постылой торговли верней продразверстка,
Взаимные пытки живей производства —
Мои соплеменники вечно верны
Законам гражданской войны!
Тачанка и пуля — вернее корыта,
Кумач и бинты интересней рядна.
Война бесконечна: порой она скрыта —
Разруха вечна и повсюду видна.
Обстрелян пейзаж из невидимой пушки,
Приметы бомбежки на каждой опушке,
В любой электричке глядят со стены
Декреты гражданской войны.
Как жизнь без нее лишена содержанья!
Как эти пространства пусты и тесны
Без волчьего воя, без конского ржанья,
Без смертного запаха поздней весны!
Поволжские струги, забытые страхи
Колышет державный ее амфибрахий
И входит в мои предрассветные сны
Кануна гражданской войны.
Дмитрий Быков
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Источник: Новая газета
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