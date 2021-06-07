Гражданский романс Дмитрия Быкова

Война бесконечна: порой она скрыта — разруха вечна и повсюду видна.

Петр Саруханов / «Новая»

И Меркурий плыл над нами — Иностранная звезда. Светлов

Прохладные, блеклые звезды июня

И росные травы по брюхо коню,

Осиновый трепет — не медли, Иуда! —

И степь как могила soldat inconnu,

Ночная равнина, где хватит простора

Для слова пустого и дела простого,

И все эти бонусы русским даны

На случай гражданской войны.

Сирени, рябины кладбищенский запах,

Дрожащий от шорохов сад-огород

Даны для прощаний: ему-то на запад,

А ей-то, как водится, наоборот.

В РФ все спутницы, все домочадцы

Нужны для того, чтобы с ними прощаться:

Для долгих сожительств они не годны —

Зато для гражданской войны!

Чуть ночь засинеет в проемах оконных,

Мне строки окопные сердце сожмут,

Мне видятся всадники в шлемах суконных,

Они не серпами, а шашками жнут.

Постылой торговли верней продразверстка,

Взаимные пытки живей производства —

Мои соплеменники вечно верны

Законам гражданской войны!

Тачанка и пуля — вернее корыта,

Кумач и бинты интересней рядна.

Война бесконечна: порой она скрыта —

Разруха вечна и повсюду видна.

Обстрелян пейзаж из невидимой пушки,

Приметы бомбежки на каждой опушке,

В любой электричке глядят со стены

Декреты гражданской войны.

Как жизнь без нее лишена содержанья!

Как эти пространства пусты и тесны

Без волчьего воя, без конского ржанья,

Без смертного запаха поздней весны!

Поволжские струги, забытые страхи

Колышет державный ее амфибрахий

И входит в мои предрассветные сны

Кануна гражданской войны.

Дмитрий Быков

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