 

Гражданский романс Дмитрия Быкова

07.06.2021, 6:50, Разное
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Война бесконечна: порой она скрыта — разруха вечна и повсюду видна.

Петр Саруханов / «Новая»

И Меркурий плыл над нами — Иностранная звезда. Светлов

Прохладные, блеклые звезды июня
И росные травы по брюхо коню,
Осиновый трепет — не медли, Иуда! —
И степь как могила soldat inconnu,
Ночная равнина, где хватит простора
Для слова пустого и дела простого,
И все эти бонусы русским даны
На случай гражданской войны.

Сирени, рябины кладбищенский запах,
Дрожащий от шорохов сад-огород
Даны для прощаний: ему-то на запад,
А ей-то, как водится, наоборот.
В РФ все спутницы, все домочадцы
Нужны для того, чтобы с ними прощаться:
Для долгих сожительств они не годны —
Зато для гражданской войны!

Чуть ночь засинеет в проемах оконных,
Мне строки окопные сердце сожмут,
Мне видятся всадники в шлемах суконных,
Они не серпами, а шашками жнут.
Постылой торговли верней продразверстка,
Взаимные пытки живей производства —
Мои соплеменники вечно верны
Законам гражданской войны!

Тачанка и пуля — вернее корыта,
Кумач и бинты интересней рядна.
Война бесконечна: порой она скрыта —
Разруха вечна и повсюду видна.
Обстрелян пейзаж из невидимой пушки,
Приметы бомбежки на каждой опушке,
В любой электричке глядят со стены
Декреты гражданской войны.

Как жизнь без нее лишена содержанья!
Как эти пространства пусты и тесны
Без волчьего воя, без конского ржанья,
Без смертного запаха поздней весны!
Поволжские струги, забытые страхи
Колышет державный ее амфибрахий
И входит в мои предрассветные сны
Кануна гражданской войны.

Дмитрий Быков

Источник: Новая газета



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