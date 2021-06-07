Умная камера «Яндекса» подбирает стихи под изображения в кадре

Новую функцию умной камеры «Яндекс» предоставляет ко Дню русского языка. Ею управляет специально созданная нейросеть. Поймав в кадр то или иное изображение, устройство автоматически подбирает под него стихотворные строки из известных произведений русской литературы.

Как поясняют разработчики, искусственный интеллект способен строить ассоциации между картинкой и поэзией. Настроить данную функцию будет очень просто. Достаточно выбрать раздел «Поэзия» в специальном приложении для видеокамеры.

Среди произведений, отрывки из которых используются, можно найти и современных поэтом, говорят специалисты. Впрочем, есть там и стихи родоначальников русской литературы, и классиков прошлого.