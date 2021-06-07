Молодежный чемпионат Европы по футболу выиграла Германия
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Поединок проходил на стадионе в Любляне (Словения).
Счет открыл на 49-й минуте немец Лукас Нмечи, и в результате его мяч стал единственным в матче. Итоговый счет – 1:0.
Германия стала трехкратным чемпионом Европы. Больше побед только у Испании и Италии – по пять.
Контекст:
Молодежный Евро 2021 проходил на восьми стадионах в Словении и Венгрии. Впервые в его финальной части принимали участие 16 команд.
В четвертьфинале Германия обыграла Данию (2:2 в основное время и 6:5 по пенальти), а в полуфинале – Нидерланды (2:1).
Сборная Украины не пробилась в финальную часть турнира.
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