Молодежный чемпионат Европы по футболу выиграла Германия

Поединок проходил на стадионе в Любляне (Словения).

Счет открыл на 49-й минуте немец Лукас Нмечи, и в результате его мяч стал единственным в матче. Итоговый счет – 1:0.

Германия стала трехкратным чемпионом Европы. Больше побед только у Испании и Италии – по пять.

Контекст:

Молодежный Евро 2021 проходил на восьми стадионах в Словении и Венгрии. Впервые в его финальной части принимали участие 16 команд.

В четвертьфинале Германия обыграла Данию (2:2 в основное время и 6:5 по пенальти), а в полуфинале – Нидерланды (2:1).

Сборная Украины не пробилась в финальную часть турнира.

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