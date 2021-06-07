 

Глава австрийской OMV дал совет Украине в связи с «Северным потоком – 2»

07.06.2021, 6:04, Новости дня
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Киев должен предложить Газпрому привлекательные условия транзита газа в Европу, а не мешать «Северному потоку – 2», не вступая в конкурентную борьбу, сообщил глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.

«Сделайте привлекательное предложение, и если вы предложите «Газпрому» транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу», – ответил Зеле на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о попытках Киева мешать строительству газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Ранее на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.

Напомним, против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.



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