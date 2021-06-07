В Астрахани с рельсов сошли вагоны с бензином

В Астрахани два вагона с бензином сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях, пострадавших нет, сообщил представитель ГУМЧС РФ по Астраханской области.

«В 12.57 поступило сообщение о том, что по адресу улица 1-й проезд Нефтяников, 1 «а» произошел сход двух вагонов с бензином на внутренних железнодорожных путях станции Астрахань-2», – цитирует его РИА «Новости», уточняется, что пострадавших нет.

Как сообщили в ГУМЧС, тепловоз с рельсов не сошел, розлива нефтепродуктов не произошло. На место происшествия направлена оперативная группа ГУМЧС РФ по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что три цистерны с дизтопливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге, в результате чего образовалась течь топлива.