Турция заявила об отсутствии риска для НАТО от ее С-400

Использование Турцией российских ЗРК С-400 не создает угрозы для НАТО, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, «ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО». Анкара в этом вопросе собирается действовать «с позиций реализма и на основе конструктивного диалога». Кроме того, он заверил, что турецкая сторона не предпринимала никаких враждебных действий против какого-либо корабля союзников, «вопреки тому, что говорилось о фрегате Courbet». Соответствующие доказательства Турция, по словам министра, уже предоставила партнерам по НАТО, передает ТАСС со ссылкой на L’Opinion.

Напомним, СМИ сообщали, что турецкий фрегат, уклоняясь от досмотра со стороны французского фрегата, принимавшего участие в операции НАТО Sea Guardian, взял французский военный корабль на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения.