 

Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТ им. Горького о молодом Сталине

07.06.2021, 5:52, Разное
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Ей заплатят почти полмиллиона рублей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила роль в спектакле МХАТ им. Горького «Чудесный грузин» и получит за нее почти полмиллиона рублей. Об этом сообщают «Подъем» и «Открытые медиа».

«Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», — говорится в посте Бузовой в закрытом аккаунте в инстаграме. Она поблагодарила худрука театра Эдуарда Боякова за приглашение и заверила, что он «точно не пожалеет» об этом.

Договор МХАТа и певицы опубликован на сайте госзакупок. Из него следует, что Бузова должна провести шесть репетиций с 25 мая по 10 июня и сыграть в двух спектаклях 11 и 12 июня. За репетиции она получит 234 766 рублей, за сами спектакли — 234 044 рубля.

Бояков уточнил «Комсомольской правде», что Бузова сыграет Беллу Шанталь. «Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Но здесь есть очень интересный момент, второй уровень. Сюжет пьесы — некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари — умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина», — рассказал он.

В спектакле «Чудесный грузин» рассказывается про молодого Иосифа Сталина, которого партия отправила на задание в Батуми. «Мало поднять архивы и вскрыть правду о том, как в молодые годы этот "чудесный грузин" проводил теракты, шел по головам, не жалея товарищей и мирных граждан. Важно еще понять причины и цели его поступков, нравственные качества будущего "вождя народов"», — говорится в описании спектакля на сайте театра.

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Источник: Новая газета



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