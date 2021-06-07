Стоять и сидеть на пороге нельзя: что гласят приметы

Издревле порогу в доме придавалось огромно значение, ведь это своеобразная граница между миром внешним и миром внутренним, семейным. Кроме того, порог не просто разграничивает эти миры, он является защитником, который не пускает негатив в жилище и не выпускает из дома благополучие и счастье.

Почему нельзя сидеть на пороге

На пороге нельзя сидеть не только в славянской культуре, во многих других странах тоже существует такой запрет.

Издревле считалось, что у входа обитают добрые духи, которые защищают дом. Они помогали обитателям жилища в мелких делах, а проявление такого неуважения, как сидение на их месте обитания, вызывало недовольство добрых духов, они могли обидеться на хозяев и перестать оказывать им помощь.

В некоторых странах, например на Ближнем Востоке, напротив, верили, что под порогом живут недобрые духи, которые также приходили в гнев, когда человек садился на место их обитания. Они могли мстить обитателям дома мелким пакостями.

Как гласит феншуй, порог помогает сбалансировать энергию, которая выходит из дома и входит в него. Садясь на порог, человек этот баланс нарушает. Часто это может привести к тому, что негативная энергия хлынет в жилище огромным потоком, а положительная из него уйдет.

Священное место

У древних славян порог дома был священным местом, имеющим сакральное значение. Дело в том, что своих предков славяне часто хоронили либо около дома, либо зарывали их прах прямо под порогом. Делали это язычники для того, чтобы умершие родственники помогали живым потомкам, чтобы они защищали не только жилище, но и весь свой род.

С тех давних времен традиции погребения уже давно изменились, но эта память о таинстве и о мистическом значении порога сохранилась. Именно поэтому нельзя садиться на порог, ведь таким образом человек как бы оскверняет прах и память своих ушедших родственников, рискуя лишиться их покровительства и помощи.

Другие приметы

Однако существовал запрет не только на сидение на пороге, есть ряд других примет, которые люди соблюдают и знают до сих пор, не имея понятия об истинном значении этих традиций.

Как знают многие, нельзя что-то передавать или брать через порог, согласно примете, таким образом человек может накликать беду на самого себя и на всех членов своей семьи, а также на того, кто ему эту вещь дает или кому он передает какой-то предмет.

Причина, по которой нельзя этого делать, связана с уже упомянутым временем, когда под порогом помещали прах умерших родственников. Считалось, что, несмотря на защиту предков, место это все же является сгустком негатива. Потому тревожить его лишний раз не рекомендовалось. Порог – это граница, отделяющая мир живых от мира мертвых. Отдавая что-то через порог, человек тревожит души умерших попусту, что может привести к их недовольству.

Человек, передающий что-то через порог, отдавал часть своей удачи или брал себе неудачи другого человека, принося в дом беду. Потому что обязательно нужно выйти за порог или пригласить человека в дом при подобной ситуации. По этим же причинам не стоит разговаривать, стоя на пороге.

Чтобы убрать негатив, который человек получил, сидя на пороге или передавая предметы через него, следует повесить над порогом оберег, приносящий удачу. Кроме того, нужно завести кошку. Сидя на пороге, пушистая красавица будет забирать весь негатив, защищая хозяев от бед. И еще одним способом убрать негатив является окропление порога святой водой.