Из канистры и шприца — полезное приспособление для дачи: его можно повесить сразу же у огорода

Дачный сезон уже в разгаре! В солнечную погоду мы буквально днями пропадаем на участке, стараясь успеть сделать все посадочные работы. Поэтому хочется обустроить все так, чтобы копаться в грядках было удобнее. Здесь без портативного умывальника не обойтись! Его можно легко сделать из обычной канистры и шприца. Вот пошаговая инструкция.

Шаг 1. Превратить дно канистры в крышку

Возьмите острый нож или небольшую ручную дисковую пилу и вырежьте дно у канистры. В конце это будет крышка умывальника, поэтому постарайтесь сделать все максимально ровно и аккуратно. Теперь нужно сделать так, чтобы она открывалась. Для этого подойдет металлическая петля. Прикрепите ее шурупами подходящего размера.

Для удобства сделайте ручку из обычной пластиковой пробки. Приложите ее к крышке и привинтите шурупами (можете сделать это уже после окрашивания). Есть и другие способы, но этот — самый простой. Теперь крышку будет легко поднять и опустить обратно, чтобы налить в умывальник воду.

Шаг 2. Сделать петли для подвешивания

После заполнения водой канистра станет довольно тяжелой, поэтому крепление должно быть надежным. Возьмите две металлические планки с отверстиями, отметьте по задней стенке будущего умывальника места, где он будет крепиться к стене. Приделайте планки шурупами так, чтобы они были снаружи, а сами крепления — изнутри.

Шаг 3. Покраска

Возьмите краску в баллончике и нанесите на канистру, предварительно поставив ее на открытое место. Можно использовать и краску из банки, нанося ее кисточкой, но это не так удобно, и покрытие не будет равномерным. Дождитесь полного высыхания, перед тем как продолжать работу.

Шаг 4. Кран из шприца

Возьмите шприц на 10 или 20 мл. Горячим ножом или пилкой срежьте его «носик», не повредив внутренний поршень. Теперь проделайте отверстие в крышке, слегка нагрейте его и вставьте шприц отрезанной стороной внутрь канистры. Главное, чтобы соединение было герметичным, тогда из умывальника не будет выливаться вода.

Останется только прикрутить крышку — и портативный умывальник готов! Повесьте его на стену или забор на шурупы.

Проследите, чтобы все висело ровно. Теперь можно залить воду из ведра. Крышка сверху легко откидывается, наполнять умывальник легко и просто.

Толкните снизу поршень, как в обычном рукомойнике, и вода польется. Все продумано и очень удобно. При желании его можно почистить и промыть изнутри, открутив крышку снизу целиком. Обязательно сделайте себе такую удобную штуку на даче — вы точно останетесь довольны.