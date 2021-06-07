Компания Alphacool уже выпустила водоблок для видеокарт
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Как стало известно из официальных источников, компания Alphacool уже начала выпуск водоблоков новой модели Eisblock Aurora GPX. Ранее СМИ сообщали, что данные устройства предназначены, в том числе, для охлаждения видеокарт GeForce RTX 3080 Ti.
Для эффективного отвода тепла используются никелированные медные трубки, говорят эксперты. Используя водоблок, можно одновременно обеспечить охлаждение процессора в видеоускорителе, а также элементы питания, память и силовые элементы.
Упомянутые видеокарты продают в РФ по цене почти в 117 тысяч рублей. Оперативная память в устройстве составляет 12 Гб. В ускорителе более 10 тысяч ядер. Охладить такое устройство при помощи обычных вентиляторов не так-то просто, говорят специалисты.
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