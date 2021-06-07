Компания Alphacool уже выпустила водоблок для видеокарт

Как стало известно из официальных источников, компания Alphacool уже начала выпуск водоблоков новой модели Eisblock Aurora GPX. Ранее СМИ сообщали, что данные устройства предназначены, в том числе, для охлаждения видеокарт GeForce RTX 3080 Ti.

Для эффективного отвода тепла используются никелированные медные трубки, говорят эксперты. Используя водоблок, можно одновременно обеспечить охлаждение процессора в видеоускорителе, а также элементы питания, память и силовые элементы.

Упомянутые видеокарты продают в РФ по цене почти в 117 тысяч рублей. Оперативная память в устройстве составляет 12 Гб. В ускорителе более 10 тысяч ядер. Охладить такое устройство при помощи обычных вентиляторов не так-то просто, говорят специалисты.