 

Компания Alphacool уже выпустила водоблок для видеокарт

07.06.2021, 5:40, Новости дня
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Как стало известно из официальных источников, компания Alphacool уже начала выпуск водоблоков новой модели Eisblock Aurora GPX. Ранее СМИ сообщали, что данные устройства предназначены, в том числе, для охлаждения видеокарт GeForce RTX 3080 Ti.

Для эффективного отвода тепла используются никелированные медные трубки, говорят эксперты. Используя водоблок, можно одновременно обеспечить охлаждение процессора в видеоускорителе, а также элементы питания, память и силовые элементы.

Упомянутые видеокарты продают в РФ по цене почти в 117 тысяч рублей. Оперативная память в устройстве составляет 12 Гб. В ускорителе более 10 тысяч ядер. Охладить такое устройство при помощи обычных вентиляторов не так-то просто, говорят специалисты.



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