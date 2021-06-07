 

Назван смартфон, который меньше всего теряет в цене на российском рынке

07.06.2021, 5:40, Новости дня
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Спустя пять лет после выхода на мировой рынок, смартфон iPhone 7 можно продать в РФ за 15 тыс. рублей. Разумеется, речь идет о подержанном гаджете в хорошем состоянии.

Однако эксперты напоминают, что многие китайские смартфоны продают по таким ценам на первичном рынке. Кстати, «китайцы»-то дешевеют быстрее всего.

А наиболее стабильны новые версии iPhone, которые после года эксплуатации, попадая на вторичный рынок, дешевеют в среднем на 20-25%. За тот де период корейский «Самсунг» подешевеет примерно на 30%, а китайский Xiaomi – наполовину. Чем выше статус аппарата, тем стабильнее его стоимость с течением времени, подытоживают эксперты. Вкладывать деньги выгоднее в более дорогие смартфоны известных брендов.



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