Певица Слава объяснила эпатажную причину своего отсутствия на мероприятии МУЗ-ТВ: “Я сначала смеялась…”

Популярная певица Анастасия Сланевская, выступающая под сценическим псевдонимом Слава, недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором описала неоднозначные подробности прошедших дней. В частности, знаменитость объяснила, почему не смогла посетить церемонию награждения премии МУЗ-ТВ.

По сути, изначальной причиной неявки на событие, собравшее огромное количество музыкальных селебрити страны, стало окончание дочерью исполнительницы Александрой высшего учебного заведения. Слава упомянула, что в процессе четырехлетнего обучения наследница, к её удивлению, проявляла удивительный максимализм в смысле получения оценок – студентка стремилась получать исключительно высшие баллы, что неизменно влекло за собой обилие повышенных нагрузок. Разумеется, все упомянутое время певица переживала вместе со своей дочерью, и это не могло не отразится на психологическом состоянии. В итоге, факт получения диплома стал пусть и приятным, но своеобразным шоком. “Я сначала смеялась, потом, думаю, надо на таблетки переходить, потом думаю, зачем таблетки, надо просто нажраться! И мы вчера так нажрались! В общем, у нас какие-то проклятые вечеринки!” – эмоционально отметила звезда сцены.

Как объяснила Слава, вся “веселая компания”, в которую вошли также члены её семьи и друзья, с утра отправилась на рыбалку, где все “благополучно” напились крепких спиртных напитков и – сбросили напряжение. Однако в итоге состояние певицы было столь удручающим в физиологическом плане, что посетить музыкальное мероприятие МУЗ ТВ она попросту не смогла, даже несмотря на большое желание присоединиться к коллегам по шоу-бизнесу. “Видимо, уже старость”, – иронически резюмировала исполнительница.