 

При взрыве бытового газа в доме под Саратовом пострадал человек

07.06.2021, 5:06, Новости дня
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В результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже в Энгельсе в Саратовской области пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Сегодня, 6 июня 2021 года, в одной из квартир, расположенной на 1-м этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, произошел взрыв бытового газа. Из-за ЧП пострадал хозяин помещения 1978 года рождения», – цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, после этого будут приняты меры реагирования. На место ЧП выехал первый заместитель прокурора города Антон Лукогорский.

Напомним, в кирпичном трехэтажном жилом доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, начался пожар, частично обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадали четверо взрослых и трое детей. Из-под завалов дома спасли девочку в возрасте 2,5 месяца. Источник в экстренных службах рассказал, что причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.



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