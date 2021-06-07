 

Помощник капитана российского судна «Амур» задержан в Японии

07.06.2021, 5:06, Новости дня
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В Японии задержан Павел Добрянский – третий помощник капитана российского траулера «Амур», столкнувшегося с японской шхуной, сообщили генконсульство РФ в Саппоро и береговая охрана Момбэцу.

Генконсульство подтвердило арест третьего помощника капитана. Он нес вахту в момент столкновения. В береговой охране Момбэцу подтвердили, что арест 38-летнего Добрянского был произведен в 09.46 по местному времени (03.46 мск), передает ТАСС.

Генеральный консул Сергей Марин пояснил, что помощник капитана «задержан по подозрению в непринятии необходимых действий, чтобы избежать столкновения». Обвинение должно быть предъявлено в течение 72 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Напомним, в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбэцу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. Генконсула РФ в Саппоро Сергей Марин сообщил, что серьезных доказательств вины экипажа российского судна нет, на капитана пытаются оказать давление с целью вынудить его признать вину. 



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