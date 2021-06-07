 

Сборную Англии по футболу освистали ее же фанаты за акцию Black Lives Matter

07.06.2021, 5:06, Новости дня
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Болельщики освистали английских футболистов, которые преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед товарищеским матчем со сборной Румынии, сообщают СМИ.

Игра прошла на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро. Когда игроки сборной Англии преклонили колено, часть болельщиков начала аплодировать, часть – улюлюкать и свистеть, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявлял, что команда не будет обращать внимание на негативную реакцию болельщиков. Он предложил недовольным «поставить себя на место молодых игроков». «Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации?» – сказал он, добавив, что футболисты «полны решимости вставать на колено во время турнира».

Напомним, часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c Австрией. Кроме того, футбольные болельщики встретили гулом и свистом акцию Black Lives Matter перед началом финального матча Лиги чемпионов, в котором «Челси» со счетом 1:0 одержал победу над командой «Манчестер Сити».



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