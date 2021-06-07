Очистка воды от загрязнения

Загрязнение фосфатами рек, озер и других водоемов достигло опасного уровня, вызывая цветение водорослей, лишающих рыб и водные растения кислорода. Между тем, фермеры во всем мире смиряются с истощающимися запасами фосфорных удобрений, которыми снабжается половина мировых запасов продовольствия.

Вдохновленная множеством близлежащих водоемов Чикаго, команда под руководством Северо-Западного университета разработала способ многократного удаления и повторного использования фосфатов из загрязненных вод. Исследователи сравнивают разработку с «швейцарским армейским ножом» для устранения загрязнения, поскольку они адаптируют свою мембрану к поглощению, а затем и высвобождению других загрязняющих веществ.

Исследование будет опубликовано в течение недели 31 мая в Труды Национальной академии наук.

Фосфор лежит в основе как мировой продовольственной системы, так и всего живого на Земле. Это требуется каждому живому организму на планете: фосфор находится в клеточных мембранах, в основе ДНК и в нашем скелете. Хотя в атмосфере можно найти другие ключевые элементы, такие как кислород и азот, у фосфора нет аналогов. Небольшая часть используемого фосфора поступает из земной коры, выветривание которой занимает тысячи или даже миллионы лет. И наши мины на исходе.

В статье Джулии Розен в The Atlantic от 2021 года цитируется эссе Исаака Азимова 1939 года, в котором американский писатель и химик назвал фосфор «узким местом жизни».

Учитывая нехватку этого невозобновляемого природного ресурса, вызывает печальную иронию тот факт, что многие из наших озер страдают от процесса, известного как эвтрофикация, который происходит, когда слишком много питательных веществ попадает в природный источник воды. По мере накопления фосфатов и других минералов водная растительность и водоросли становятся слишком плотными, истощая кислород из воды и в конечном итоге убивая водные организмы.

«Раньше мы использовали гораздо больше фосфатов», — сказала Стефани Рибет, первый автор статьи. «Теперь мы просто вытаскиваем его из земли, используем один раз и смываем в источники воды после использования. Итак, это проблема загрязнения, проблема устойчивости и проблема циркулярной экономики».

Экологи и инженеры традиционно разработали тактику решения растущих проблем окружающей среды и здоровья населения, связанных с фосфатами, путем устранения фосфатов из водных источников. Только недавно акцент сместился с удаления на восстановление фосфатов.

«Всегда можно делать определенные вещи в лабораторных условиях», — сказал Винаяк Дравид, автор-корреспондент исследования. «Но есть диаграмма Венна, когда дело доходит до масштабирования, когда вам нужно иметь возможность масштабировать технологию, вы хотите, чтобы она была эффективной и вы хотите, чтобы она была доступной. Раньше в этом пересечении трех не было ничего, но наша губка кажется платформой, отвечающей всем этим критериям «.

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