 

И так может выглядеть любая женщина: стилист так преобразил 53-летнюю даму, что даже сам удивился результату

07.06.2021, 4:50, Разное
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Стилист Александр Николаевич Рогов и его помощники являются настоящими волшебниками. Существует множество историй о том, как они преобразили ту или иную женщину. В данной статье пойдет речь об учительнице музыки, которая является творческим человеком и мечтает изменить свой образ, открывая в себе самые прекрасные стороны своей внешности. Александр помогает ей справиться с этой задачей.

Мечта учительницы

Нина стремилась быть артисткой, петь и танцевать, но решила, что такая профессия будет отрицательно сказываться на семейной жизни, поэтому стала преподавателем музыки. Нереализованная мечта заставляет Нину задуматься о том, как себя изменить. Сделать ее увереннее и показать, какой она может стать, берется стилист Александр.

Как изменить 53-летнюю учительницу? Главное – показать ей, что она – красивая женщина. Александр предлагает Нине тройное преображение.

Просмотрев гардероб женщины, стилист делает выводы о том, какие вещи следует заменить. И вот работа над образом начинается.

Первое, что необходимо сделать, – посмотреть на себя сегодняшнюю, а затем представить себя такой, какой хотелось бы увидеть в финале. Нина с удовольствием выполняет эту часть проекта. Она видит себя в легком шифоновом платье. Александр в этот момент делает определенные заметки.

Далее за дело берутся помощники стилиста.

Кардинальное изменение прически

Парикмахер Сергей Хегай меняет высокий пучок на модную накладку из натуральных волос. Эффект оказывается сногсшибательным.

В свою очередь, визажист Александра Кириенко тщательно прорисовывает брови, профессионально выполняет макияж и преображает подопечную до неузнаваемости. Нина на глазах меняется не только внешне, но и внутренне. Появляется молодой блеск в глазах и чувство уверенности в себе.

В зависимости от наряда специалисты меняют укладку и аксессуары. Можно увидеть, что блузка с бантом на горловине отлично смотрится с ниспадающими кокетливыми локонами и прибранными слегка назад волосами.

С платьем же, о котором так мечтала Нина, хорошо сочетается боковой пробор, розовая помада и серьги такого же оттенка. Женщина выглядит легкой, свежей и молодой.

После тщательного отбора Александр Рогов останавливается на трех нарядах.

Во-первых, это брючный костюм бирюзового цвета. Стилист выбирает его еще и потому, что его детали можно носить по отдельности, составляя множество новых комплектов.

Двубортный бирюзовый жакет будет отлично смотреться и с белой блузкой и брюками, с повседневным платьем кремового цвета. Джинсы также могут быть прекрасной альтернативой брюкам. А их, в свою очередь, можно сочетать с объемной блузкой или джемпером.

Основным элементом второго наряда является яркая юбка-карандаш темно-зеленого цвета, украшенная блестящими деталями. Верх представлен белой блузкой с воротником-стойкой и бантом.

И, наконец, воздушное шифоновое платье, о котором мечтала Нина в начале проекта. Стилист дополнил его контрастным белым ремнем и туфлями. Женщина выглядит молодой и счастливой.

Практичное решение

А теперь участница проекта должна сделать выбор. Ей в подарок может достаться только один лук из трех.

Она выбирает костюм. Это очень практичное и правильное решение. Изучив данную историю, можно точно сказать: “У красоты нет возраста”.



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