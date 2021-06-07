Ученые рассказали о последствиях цунами, обрушившегося на Шотландию 8 тысяч лет назад

Примерно 8200 лет назад в Норвежском море произошел мощнейший оползень, захвативший площадь в сотни тысяч квадратных километров. В результате на побережье Шотландии обрушилось цунами.

Компьютерное моделирование показало, что высота приливных волн составляла около 30 метров. И примерно на 30 километров вода ушла вглубь суши. Если бы это произошло в наше время, то погибли бы миллионы людей в больших городах, расположенных на морском берегу или неподалеку от него, говорят ученые.

Данные для компьютерного моделирования собраны в результате многолетних исследований отложений в почве, отмечают исследователи. Цунами Сторегге, о котором идет речь, теоретически может повториться в любой момент.