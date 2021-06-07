Астрономы назвали астероид Оумуамуа водородным айсбергом

Скорее всего, астероид Оумуамуа, прилетевший к нам из-за пределов Солнечной системы, состоит из водорода. Правда, его температура настолько низкая, что летучий газ превратился в огромную глыбу льда, которая очень напоминает айсберг.

Напомним, что данный астероид пролетел недалеко от Земли несколько лет назад. Он привлек к себе внимание многих представителей науки. А ученые из Йельского университета посвятили ему целое исследование.

По мнению астрономов, астероид образовался около 35 миллионов лет назад. Скорее всего, материалом для него оказалось межзвездное водородное облако. Именно этим можно объяснить крайне вытянутую форму астероида. Если бы это была космическая пыль, то астероид больше походил бы на объемную скалу.