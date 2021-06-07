Мнение: Архетипы

О событии в Новосибирске, где вначале крайне непрофессионально повел себя дорожный полицейский, умудрившийся застрелить человека при задержании (а вообще-то он его вроде бы даже не задерживал, а просто отпихивал), затем заблажила местная азербайджанская диаспора (так как погибший был как раз азербайджанцем) и в традициях, которые в свое время привели к Манежке, начала запугивать семью полицейского — в общем, об этой буквально обычной для нынешней России ситуации говорилось и сообщалось много. Сегодня, кстати, водитель-азербайджанец снес в том же Новосибирске на пешеходном переходе ребенка. Любопытно, диаспора будет следить, чтобы злые власти не обидели ненароком водителя? Он же не специально…

Однако происходящее совершенно не ограничивается чисто информационной повесткой. Участие «диаспор» в локальной жизни в самых разных регионах давно не секрет. В советское время существовал примерный аналог «диаспор», они назывались «землячества». Главное отличие от «диаспор» заключалось в том, что это было в основном культурное явление. Чтобы «землячества» рулили административными, экономическими, финансовыми или тем паче политическими вопросами — такого даже предположить было нельзя, хотя на уровне личных отношений было, конечно, всякое.

Сегодня «диаспоры» – это отдельный орган власти. Местной, региональной или вообще государственной. Они обладают реальными рычагами управления и наряду с оргпреступными группировками являются частью созданной Путиным Мафия Стейт. Кстати, зачастую «диаспоры» и есть классические ОПГ, только этнические. По-иному в гангстерском государстве, в котором сверху донизу все пронизано мафиозными связями, и быть не может.

Однако сами по себе «диаспоры» интересны еще вот чем. Любая система в ходе деградации создает так называемое «всплытие архетипов» – то есть, форм и видов, характерных для предыдущих фаз развития. «Диаспоры» – это классические родо-племенные структуры, характерные для традиционной, а скорее даже, архаичной фазы развития.

Все укладывается в достаточно понятную схему: в СССР к 60 годам прошел в целом процесс урбанизации. На месте традиционной цивилизационной формы развития, какой была царская Россия и Советская Россия довоенной поры, возникла городская цивилизация. В ходе развития периферийные территории Советского Союза из архаичной фазы перешли в традиционную, родо-племенной строй практически повсеместно разрушался, возникали общественные кластеры, характерные для более высокой фазы развития.

Распад СССР запустил обратный процесс. Городская цивилизация начала дичать и культурно проседать. Сегодняшняя Бузова — актриса МХАТА или Даня Милохин в качестве спикера ПМЭФ (равно как и Моргенштерн в качестве сотрудника Альфа-банка по молодежи) — это как раз про культурное проседание. Логично, что периферийные территории бывшего СССР (и республики Союза, а ныне независимые государства), и периферия самой России точно так же дичает и проваливается в предыдущие фазы развития. Где быстрее, где помедленнее.

«Диаспоры» стали успешными в первую очередь потому, что дикие пещерные формы организации прекрасно чувствуют себя в соответствующей им среде. А тотальный провал городской цивилизации обратно в хуторскую и деревенскую создал для горожан определенные проблемы. Причем проблемы специфического свойства.

В ходе урбанизации первое поколение сельских жителей, попадая в города, очень быстро переставали быть сельскими жителями, но все еще не могли стать городскими. Они выпадали из обоих социумов, превращаясь в маргиналов и там, и там. У второго поколения дела шли гораздо лучше, а третье уже было вполне сформировавшимися горожанами.

Сейчас — обратный процесс. И получается так, что горожане в своём же городе внезапно превращаются в маргиналов, так как сам город резко проседает в социальном, культурном плане. «Огня» добавляет кадровая политика, когда мэрами и губернаторами становятся люди, ментально чуждые городской культуре. Отсюда и тотальные зачистки городского пространства, превращение той же Москвы в оленеводческий совхоз — просто потому, что руководство Москвы понятия не имеет ни об истории города, ни о традициях, она для них — чуждое и враждебное пространство. Про Санкт-Петербург я вообще молчу — то, что делают с этим городом власти, просто преступление в прямом, уголовно-процессуальном смысле этого определения. Та же история и с множеством других городов.

Городская среда «проваливается», поэтому горожане вдруг внезапно оказываются в огромной деревне, но они в ней не умеют жить. Это принципиально иная структура и организация социальной среды.

А вот «диаспоры» здесь — как рыба в воде. Это их среда, она для них комфортна. Поэтому они немедленно захватывают ключевые точки и начинают управлять этой территорией. Как могут.

И это не новосибирская проблема. Это проблема всей страны. Базовое противоречие здесь очевидно — деградация страны, захват власти в стране оргпреступными группировками (которые сами по сути своей являются архетипичной общественной структурой цехового уровня — гильдия воров, захватившая власть). Борьба с «диаспорами» в рамках продолжающейся деградации бесперспективна — они всегда будут более успешными, чем те, кто пытается (если, конечно, пытается) бороться с ними. Решения «в лоб» нет. И до тех пор, пока страной будут управлять воры, пока она будет скатываться в средневековье, архаичные формы организации социальных групп будут всегда гораздо более успешными и всегда будут на коне.

—