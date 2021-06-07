 

Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО

07.06.2021, 4:08, Новости дня
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Если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский полагает, что «нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее», если Украину действительно «приветствуют в НАТО». «Вопрос надо решать немедленно», – сказал он, заявив, что сейчас Украина «в опасности», ее независимость стоит «на кону», стране «нужна помощь».

Украинский лидер полагает, что страна со временем вступит в НАТО, но многие украинцы, по его словам, все меньше верят в это, что является «большой проблемой». План действий по членству в альянсе стал бы «настоящим сигналом», сказал он. «Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем», – сообщил Зеленский. Он признал, что Киев должен не только рассчитывать на своих партнеров, но и научиться полагаться на себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Зеленский также рассказал, что обсуждал с представителями США «увеличение военной помощи», а также «укрепление безопасности в Черном и Азовском морях», где украинские позиции «достаточно слабы». Президент Украины заявил, что «Россия практически доминирует на Черном море». «Мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы – только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.



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